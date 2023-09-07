Медведев о своей игре на US Open: «10 из 10»
Даниил Медведев после выхода в полуфинал US Open оценил свою игру на турнире.
«10 из 10. Начиная с О’Коннелла в третьем сете, соперники мне ничего не отдавали. И это нормально, они хотят победить. В каждом матче была жесткая борьба. Но я вышел в полуфинал.
Сегодня посмотрю второй четвертьфинал и буду готовиться», – сказал Медведев в интервью на корте.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Удачи, огромной удачи в п/ф!