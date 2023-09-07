Медведев о своей игре на US Open: «10 из 10»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев после выхода в полуфинал US Open оценил свою игру на турнире.

«10 из 10. Начиная с О’Коннелла в третьем сете, соперники мне ничего не отдавали. И это нормально, они хотят победить. В каждом матче была жесткая борьба. Но я вышел в полуфинал.

Сегодня посмотрю второй четвертьфинал и буду готовиться», – сказал Медведев в интервью на корте.

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7 комментариев

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S.Graf
Это Даня приукрасил малёха. Столько ДО я давненько не видел
И % 1й далёк от оптимала
Удачи, огромной удачи в п/ф!
+9
-2
+7
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Огюст
Молодец Даниил, играли как в бане русской -физически очень тяжело было видно по вам обоим ,но ты выстоял и победил !
+5
-2
+3
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Antonbezb
Ответ S.Graf
Это Даня приукрасил малёха. Столько ДО я давненько не видел И % 1й далёк от оптимала Удачи, огромной удачи в п/ф!
Он такими тяжелыми мячами не может как раньше подавать
+2
0
+2
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Ничего Смешного
Ну да, особенно укороченные и игра у сетке
+2
-2
0
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