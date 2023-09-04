Швентек о поражении от Остапенко: «Не знаю, что случилось с моей игрой, почему я начала так много ошибаться»

Теги US Open WTA Алена Остапенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала поражение от Алены Остапенко на US Open.

Она впервые в сезоне проиграла матч с 1:0 по сетам – 6:3, 3:6, 1:6 в четвертом круге.

«Против меня она всегда хорошо играет. Но меня удивило, насколько упал мой уровень. Обычно, когда я играю плохо, то это происходит в начале матча – а потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. В этот раз все было совершенно иначе.

Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я потеряла контроль. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не знаю, почему начала так много ошибаться.

Я недовольна результатами на «Больших шлемах» на харде в этом сезоне. В целом в этом сезоне я показывала довольно стабильный уровень, но были матчи, в которых я не должна была обсираться.

Я рада, что теперь у меня будет время на тренировки, потому что мне это очень нужно, мне этого не хватает. Из-за травмы и турниров по ходу сезона у меня не было на это время.

Я рада, что теперь смогу перезагрузиться и провести время не так, как в туре».

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26 комментариев

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Syndycate
Ничего не случилось, просто играла против своего хозяина) Это тебе не уси муси со своей подругой)
+38
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Вадим Сидоров
Остапенко это ветреная мельница. Если её бомбы летят точно в корт, то справиться с ней сложно. Как и было на победном РГ.
+19
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+19
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Valenchinche
интересно, она реально сказала "обсираться"?)
+14
0
+14
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Erika_i
слабовато она высказалась «Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я потеряла контроль». Не внезапно, а на наших глазах в этом году. В сезоне 2022 Ига играла с полной уверенностью в своем превосходстве над всеми. Но уже в начале 2023 существенно усилились Рыбакина и Соболенко, а в последнее время и Гауфф, и они эти самые предыдущие преимущества Швентек свели к минимуму. То есть, заставляют играть не по ее, а по-своему, чего до этого не бывало. Это первое. Это по теннису. А второе – Ига стала бояться играть против сильно и уверенно бьющих, а это вопрос психологии. Боишься, не можешь контролировать страх, свою игру, значит проиграешь. Так было против Рыбакиной дважды, Кори в Цинциннати, так сегодня с Аленой. Во втором и третьем сетах играла в растерянности, видели.
Своими «баранками» против соперниц однозначно слабей нее она заставляет себя как бы оставаться в уверенности, что все в порядке, но такая игра против сильнейших уже не работает. Так что тут надо говорить не «не знаю, что случилось» а скорее, «не знаю, что и делать в матчах с сильными теннисистками»
+12
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+12
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f0rz
Весьма забавно, что Остапенко три часа бодалась с Аванесян, а кепку закрыла в 2 раза быстрее
+10
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+10
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MachineGunKelly
Ответ makarrresha
что это значит?
то и значит
+7
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justinefan
Ответ Angry_bear
Просто миниатюрная Ига против мощной Лены - никакая техника не спасет, это страх на подсознательном уровне))) Как у Шараповой было с Сереной)
Ну ничего себе миниатюрная
+7
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billy_pilgrim
В подтрибунке перед выходом на корт.😂 https://ibb.co/MZHxwPn
Вот, что случилось, Ига! Просто у Алены есть, пардон, "яйца", в отличие от большинства в туре.
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ekaterina_)))
Ответ Angry_bear
Просто миниатюрная Ига против мощной Лены - никакая техника не спасет, это страх на подсознательном уровне))) Как у Шараповой было с Сереной)
Ига вовсе не миниатюрная, к слову)
+6
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+6
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Angry_bear
Просто миниатюрная Ига против мощной Лены - никакая техника не спасет, это страх на подсознательном уровне))) Как у Шараповой было с Сереной)
+6
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TennisForever
Тут даже Собаленко и Рыбакиной не надо было,Лена,какая ты молодец,уж слишком переоценивают Швёнтек👌
+5
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Angry_bear
Ответ justinefan
Ну ничего себе миниатюрная
Я не рост имею в виду, а пропорции. Лена таки сильно коренастее))) по ощущениям так около 80кг)
+3
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+3
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Syndycate
Ответ makarrresha
что это значит?
В прошлом матче Ига выиграла свою подругу Юван со счетом 6:0 6:1, и многие тут фонтанировали, говоря какая Ига гениальная и сильная, повесила 500 миллионов баранок, и что одной левой выиграет шлем)
+3
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Генадий Адамов
Ответ Syndycate
Ничего не случилось, просто играла против своего хозяина) Это тебе не уси муси со своей подругой)
Хоть и не фанат Остапа, но болел за неё как за родного брата
+3
0
+3
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Alex19
Анализ игры проведен, рецепт будущих побед выкован: "...не надо больше так обсираться...".
+2
0
+2
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Syndycate
Ответ billy_pilgrim
В подтрибунке перед выходом на корт.😂 https://ibb.co/MZHxwPn Вот, что случилось, Ига! Просто у Алены есть, пардон, "яйца", в отличие от большинства в туре.
Когда в очередной раз обыграл своего клиента)
https://ibb.co/hdV13j4
+2
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Генадий Адамов
Ответ MachineGunKelly
то и значит
пора гнать верхней строчки Арине она больше подойдёт
+1
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Angry_bear
Ответ ekaterina_)))
Ига вовсе не миниатюрная, к слову)
Рост 176, но вес 65. Против Лениных 75+)))
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ekaterina_)))
Ответ Angry_bear
Рост 176, но вес 65. Против Лениных 75+)))
Рост 176)) ого-го)
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Syndycate
Ответ Генадий Адамов
Хоть и не фанат Остапа, но болел за неё как за родного брата
Я тоже) Я хоть и проиграл немного денег на победе Иги, но, как говорится, увидеть грустное лицо и вылет Швентек - бесценно)
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Unclemeat
Ответ Valenchinche
интересно, она реально сказала "обсираться"?)
нет, написано I shouldn’t (expletive) up, так что скорее всего она сказала "fucked up"
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Valenchinche
Ответ Unclemeat
нет, написано I shouldn’t (expletive) up, так что скорее всего она сказала "fucked up"
спасибо! было лень искать интервью.
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Nachtigall
Натянули кепку по самое не хочу
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gring:0
Случилась Лена. 3-ий сет под копирку с Рыбакиной на ИУ, где Ига также отскочила в последний момент с баранки 0-5.
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Ничего Смешного
Это можно почти про каждый матч говорить. Всегда рассыпается, я думаю Гауфф возьмёт шлем.
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