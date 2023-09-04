Швентек о поражении от Остапенко: «Не знаю, что случилось с моей игрой, почему я начала так много ошибаться»
Ига Швентек прокомментировала поражение от Алены Остапенко на US Open.
Она впервые в сезоне проиграла матч с 1:0 по сетам – 6:3, 3:6, 1:6 в четвертом круге.
«Против меня она всегда хорошо играет. Но меня удивило, насколько упал мой уровень. Обычно, когда я играю плохо, то это происходит в начале матча – а потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. В этот раз все было совершенно иначе.
Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я потеряла контроль. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не знаю, почему начала так много ошибаться.
Я недовольна результатами на «Больших шлемах» на харде в этом сезоне. В целом в этом сезоне я показывала довольно стабильный уровень, но были матчи, в которых я не должна была обсираться.
Я рада, что теперь у меня будет время на тренировки, потому что мне это очень нужно, мне этого не хватает. Из-за травмы и турниров по ходу сезона у меня не было на это время.
Я рада, что теперь смогу перезагрузиться и провести время не так, как в туре».
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Своими «баранками» против соперниц однозначно слабей нее она заставляет себя как бы оставаться в уверенности, что все в порядке, но такая игра против сильнейших уже не работает. Так что тут надо говорить не «не знаю, что случилось» а скорее, «не знаю, что и делать в матчах с сильными теннисистками»
Вот, что случилось, Ига! Просто у Алены есть, пардон, "яйца", в отличие от большинства в туре.
https://ibb.co/hdV13j4