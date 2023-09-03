Свитолина о возвращении в тур: «Довольна сезоном. Не ожидала от себя такого высокого уровня на «Уимблдоне»

Теги WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина подвела первые итоги сезона.

На US Open она дошла до третьего круга, где проиграла Джессике Пегуле – 4:6, 6:4, 2:6.

Украинка, которая в апреле вернулась в тур после рождения дочери, сейчас 26-я ракетка мира.

«Если честно, когда я начинала играть в марте, то ставила цель войти в топ-100 (улыбается). Безусловно, я довольна своими матчами. Конечно, были и разочарования, и, вспоминая их сегодня, я хотела бы сыграть лучше, например, в полуфинале «Уимблдона». Сегодня немного другая ситуация. Физически я не могла выложиться сильнее.

Или упорный матч против Джесс в Вашингтоне. Есть пара матчей, в которых я хотела бы сыграть лучше.

Но, в конце концов, я и не ожидала от себя такого высокого уровня на «Уимблдоне». На «Ролан Гаррос» я тоже сыграла очень уверенно. В целом я очень довольна турнирами и сезоном, я близка к возвращению в топ-20.

Да, я вынесу из этого сезона много положительного».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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4 комментария

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costa0545
Но надо не забывать, на удачную жеребьёвку, вполне могла попадать условная сразу на пример на каждом шлеме на Швентек, и результат был совсем другим
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Achilles 21
Ответ costa0545
Но надо не забывать, на удачную жеребьёвку, вполне могла попадать условная сразу на пример на каждом шлеме на Швентек, и результат был совсем другим
она грохнула швентек на шлеме, учи матчасть
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