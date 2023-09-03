Свитолина о возвращении в тур: «Довольна сезоном. Не ожидала от себя такого высокого уровня на «Уимблдоне»

Элина Свитолина подвела первые итоги сезона.

На US Open она дошла до третьего круга, где проиграла Джессике Пегуле – 4:6, 6:4, 2:6.

Украинка, которая в апреле вернулась в тур после рождения дочери, сейчас 26-я ракетка мира.

«Если честно, когда я начинала играть в марте, то ставила цель войти в топ-100 (улыбается). Безусловно, я довольна своими матчами. Конечно, были и разочарования, и, вспоминая их сегодня, я хотела бы сыграть лучше, например, в полуфинале «Уимблдона». Сегодня немного другая ситуация. Физически я не могла выложиться сильнее.

Или упорный матч против Джесс в Вашингтоне. Есть пара матчей, в которых я хотела бы сыграть лучше.

Но, в конце концов, я и не ожидала от себя такого высокого уровня на «Уимблдоне». На «Ролан Гаррос» я тоже сыграла очень уверенно. В целом я очень довольна турнирами и сезоном, я близка к возвращению в топ-20.

Да, я вынесу из этого сезона много положительного».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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