Возняцки о том, удивил ли ее выход в 1/8 финала US Open: «Если честно, не очень»

Каролин Возняцки ответила, удивило ли ее то, что она вышла в 4-й круг US Open.

Экс-первая ракетка мира вернулась в тур после рождения двух детей и сейчас проводит третий турнир после камбэка.

«Если честно, не очень (улыбается). Я всегда верила в себя. Но нужно время, чтобы снова поймать ритм матчей. На тренировках у меня все шло очень хорошо. И я работала над тем, чтобы набрать физическую форму.

С учетом моего опыта я знала, на каком я уровне. И, конечно, с каждым днем я понемногу прибавляла.

Удивило бы меня поражение в первом круге? Нет. Удивлюсь ли я, если продолжу выигрывать? Тоже нет.

Нужно просто выходить, выкладываться, бороться изо всех сил. Я знаю, что меня сложно обыграть, когда я показываю свой лучший теннис. Соперница должна хорошо играть.

Сейчас я просто рада выходу в четвертый круг. А дальше произойти может что угодно».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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