Возняцки о том, удивил ли ее выход в 1/8 финала US Open: «Если честно, не очень»

Теги US Open WTA Каролин Возняцки Теннис

Каролин Возняцки ответила, удивило ли ее то, что она вышла в 4-й круг US Open.

Экс-первая ракетка мира вернулась в тур после рождения двух детей и сейчас проводит третий турнир после камбэка.

«Если честно, не очень (улыбается). Я всегда верила в себя. Но нужно время, чтобы снова поймать ритм матчей. На тренировках у меня все шло очень хорошо. И я работала над тем, чтобы набрать физическую форму.

С учетом моего опыта я знала, на каком я уровне. И, конечно, с каждым днем я понемногу прибавляла.

Удивило бы меня поражение в первом круге? Нет. Удивлюсь ли я, если продолжу выигрывать? Тоже нет.

Нужно просто выходить, выкладываться, бороться изо всех сил. Я знаю, что меня сложно обыграть, когда я показываю свой лучший теннис. Соперница должна хорошо играть.

Сейчас я просто рада выходу в четвертый круг. А дальше произойти может что угодно».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Ответ avcgloronalduMU
спортивную форму набрала и ок Ким кляйстерс могла бы тоже дать бой многим в туре
Ким до спортивной формы, физич. форму бы подтянуть, с чем у Каро проблем вообще нет
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Ответ avcgloronalduMU
спортивную форму набрала и ок Ким кляйстерс могла бы тоже дать бой многим в туре
Что-то не смогла, пытаясь вернуться в третий раз
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комиссар Жабер
Круто конечно, но соперниц у нее пока и не было, кроме пенсионерки Квитовой, против Гауфф посмотрим чего стоит
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Каролин, с очередной победой! Правильно всё сказала) забирай всё, что можно забрать!?)) может так и до полуфинала дойдёшь? Удачи и здоровья!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель_ФК
Возняцки была одной из самых стабильных теннисисток в свое время. Ее непроходимая защита была практически именем нарицательным, но главная беда многих сегодняшних ее соперниц, это не вынужденные ошибки, срывы на пустом месте в попытке атаковать. Сегодняшние теннисистки , даже лидеры проигрывают по сути сами себе. А Возняцки пришла с той же стабильной защитой, кажется немного тягучей, но очень надежной и опять же, и главное с минимумом не вынужденных ошибок, это и приносит успех. Я думаю она может и дальше с такой игрой прогрессировать, сил хватает, а авантюрные соперники будут по прежнему отдавать ей свои очки, бездумно атакуя в ауты и сетку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marat_taraz
Ответ Комиссар Жабер
Круто конечно, но соперниц у нее пока и не было, кроме пенсионерки Квитовой, против Гауфф посмотрим чего стоит
Видел игру Возняцки раньше, оно было строго защитное , много беготни на задней линии , все отражать, в дальше соперница ошибется, вчера эти элементы так же присутствовали , дальше против Гауф будет интересно , все таки психологически у Возняцки будет чуть преимущество , она многое прошла , финалы , полуфиналы , выигранный финал , у Гауф пока начало пути , как она сыграет против ветерана , даже Мертенс сет взяла у неё, если с физикой Возняцки не подкачает, то Гауф будет ой как не просто
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Ответ Комиссар Жабер
Круто конечно, но соперниц у нее пока и не было, кроме пенсионерки Квитовой, против Гауфф посмотрим чего стоит
в смысле пенсионерки, они с Каро ровесницы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Лукьянова
Ответ Комиссар Жабер
Круто конечно, но соперниц у нее пока и не было, кроме пенсионерки Квитовой, против Гауфф посмотрим чего стоит
Каро и Петра - всегда достойные соперницы друг для друга сколько бы им ни было лет. Джен тоже отнюдь не подарок, форма по нарастающей шла по ходу американской серии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий