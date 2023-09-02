Остапенко о запахе марихуаны на корте: «Я его каждый матч чувствую. Неудивительно, что люди жалуются»

Теги US Open WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко прокомментировала запах марихуаны на Корте №17.

В третьем круге US Open она обыграла Бернарду Перу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

«Трава – это тут обычное дело. Я ее каждый матч чувствую. Неудивительно, что люди жалуются».

Также Остапенко прокомментировала недовольство одним из болельщиков.

«Я вела 4:1 в третьем сете, подала подачу, и он начал орать как псих. И не одно-два слова, а пару предложений. Конечно, судья сказал ему замолчать.

После этого он ушел».

На US Open есть корт, где всегда пахнет марихуаной. И организаторы ничего не могут сделать

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
master s
Приходит участковый к наркоманам в квартиру:
- на вас соседи жалуются, говорят, что у вас тряпками жжеными воняет, смех по ночам! Чем вы здесь занимаетесь?
- да так... смеемся, тряпки жжем...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
go25
US Open хочет посоперничать с Уимблдоном на звание главного травяного турнира😆
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladr
Индейцам можно все!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jefri AG
Запах свободного и цивилизованного мира. Хочу туда.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диономис
Даже он не делает ее спокойнее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шуткин
Ответ Jefri AG
Запах свободного и цивилизованного мира. Хочу туда.
Так езжай, а потом поменяй пол) В старости начнёшь падать с трапа и не знать, чем отличается Австрия от Австралии) Крутой мир тебя ждёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий