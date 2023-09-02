Остапенко о запахе марихуаны на корте: «Я его каждый матч чувствую. Неудивительно, что люди жалуются»
Алена Остапенко прокомментировала запах марихуаны на Корте №17.
В третьем круге US Open она обыграла Бернарду Перу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
«Трава – это тут обычное дело. Я ее каждый матч чувствую. Неудивительно, что люди жалуются».
Также Остапенко прокомментировала недовольство одним из болельщиков.
«Я вела 4:1 в третьем сете, подала подачу, и он начал орать как псих. И не одно-два слова, а пару предложений. Конечно, судья сказал ему замолчать.
После этого он ушел».
На US Open есть корт, где всегда пахнет марихуаной. И организаторы ничего не могут сделать
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- на вас соседи жалуются, говорят, что у вас тряпками жжеными воняет, смех по ночам! Чем вы здесь занимаетесь?
- да так... смеемся, тряпки жжем...