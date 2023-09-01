Остапенко впервые вышла во вторую неделю US Open и сыграет со Швентек, у которой ведет 3:0

Теги US Open WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко обыграла Бернарду Перу в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 6:3.

По ходу матча Остапенко не понравилось громкое поведение болельщика, и она жестами показала, что он должен покинуть трибуны.

Латвийка впервые за семь участий вышла во вторую неделю US Open. Она доходила до этой стадии на всех «Больших шлемах»: по одному разу на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open и трижды на «Уимблдоне».

Теперь она поборется с первой ракеткой мира Игой Швентек, у которой ведет 3:0 в личных встречах.

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12 комментариев

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rubysmith
Алёна кадр, постоянные гримасы, недовольство судейством, странные наряды😄 сумасшедшие удары и такие же сумасшедшие анфорсы, без неё было бы скучно
+19
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+18
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Has Laipanov
Остапенко ван лав 😂
+17
0
+17
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rubysmith
Ответ Dym86
Кажется пекарня в Америке закрывается :)
Алёна кстати сама тортики делает, даже в инсту выпечку свою выкладывает. так что будет битва двух пекарей
+12
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+12
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Сергей Гуцол
Ответ rubysmith
Алёна кстати сама тортики делает, даже в инсту выпечку свою выкладывает. так что будет битва двух пекарей
Хах и судя по ее форме потом сама их и ест😂
+10
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Dym86
Кажется пекарня в Америке закрывается :)
+8
-1
+7
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justbored
😂👑
+5
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+4
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billy_pilgrim
Здесь за Алену без вариантов)
+5
-1
+4
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AFP1
Есть хорошая, новость и плохая, хорошая, что кто то вылете из этой, пары, а плохая-кто то пройдёт))
+6
-2
+4
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Комиссар Жабер
Буки дают всего 1.07 на победу кепки, а на Остапенко 8.50
+3
-1
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Бекзат Саматович
Да что все тут похоронили Игу это было до того как она стала имбой. Вот честно не надо быть экспертом чтобы понять что настроенная на победу Ига снесет Алену даже с 50% игрой. Остапенко сама выйдет из себя и все сольет.
+2
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dedushka
Блин, увольте редактора, плз. Ну нельзя говорить "у которой ведет"! Либо с которой ведет, либо у которой выигрывает. Блин, глаза режет...
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