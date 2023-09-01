Остапенко впервые вышла во вторую неделю US Open и сыграет со Швентек, у которой ведет 3:0
Алена Остапенко обыграла Бернарду Перу в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 6:3.
По ходу матча Остапенко не понравилось громкое поведение болельщика, и она жестами показала, что он должен покинуть трибуны.
Латвийка впервые за семь участий вышла во вторую неделю US Open. Она доходила до этой стадии на всех «Больших шлемах»: по одному разу на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open и трижды на «Уимблдоне».
Теперь она поборется с первой ракеткой мира Игой Швентек, у которой ведет 3:0 в личных встречах.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
12 комментариев