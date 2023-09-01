Остапенко впервые вышла во вторую неделю US Open и сыграет со Швентек, у которой ведет 3:0

обыграла в третьем круге – 4:6, 6:3, 6:3.

По ходу матча Остапенко не понравилось громкое поведение болельщика, и она жестами показала, что он должен покинуть трибуны.

Латвийка впервые за семь участий вышла во вторую неделю US Open. Она доходила до этой стадии на всех «Больших шлемах»: по одному разу на , « » и US Open и трижды на « ».

Теперь она поборется с первой ракеткой мира , у которой ведет 3:0 в личных встречах.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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