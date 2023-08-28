Тим о том, что Бублик назвал его «инвалидом»: «Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения»

Теги US Open ATP Доминик Тим Александр Бублик Теннис

Доминик Тим прокомментировал то, что Александр Бублик назвал его «инвалидом».

По ходу матча в первом круге US Open Бублик по-русски сказал: «Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».

– Я не знаю, правильный ли это перевод.

– Я проверил.

– Правда? Трудно что-то сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения. Может быть, он что-то другое имел в виду.

Что я могу сказать?

Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться

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22 комментария

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Зорькин
Хорошо что раскручивают эту историю.
Надеюсь, язык Бублику прижгут, да посильнее.
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Stas Salesov
Надо бы его оштрафовать, совсем уже на мерзости перешел
+27
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volens-docens
У меня покойные родители были инвалидами, а сейчас жена инвалид. Полностью согласен с Тимом. А Бублик уже заколебал, честное слово.
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Рус Киссенжер
после такого он не бублик,а дырка от бублика.
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Sincere
Да, сегодня Бубел очень некрасиво зашкварился.
+8
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kustodievka
Тим очень аккуратно ответил, душка он всё-таки)) В туре есть персонажи, которые не поскупились бы на слова
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Eugenie Nation
Ответ Stas Salesov
Надо бы его оштрафовать, совсем уже на мерзости перешел
В смысле оштрафовать, за такое можно дисквальнуть до конца сезона.
Не спортивный дух, порочащий теннис, что-то в этом роде найти в правилах.
Ему давно пора спокойно посидеть и обдумать свое поведение
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Dym86
Ответ Leopold Stotch
Никогда не понимал, когда до этого многие умилялись его быдлячеством и матами. И Медведев такой же в принципе. Национальная отличительная черта русских. Если посмотреть новости о нем, то там больше новостей о мате, нежели собственно о теннисе. Заберите его назад в Россию, пожалуйста.
Баттерс, думаешь граждане Казахстана более культурные?
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billy_pilgrim
Бублик совсем берега потерял..
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Ben Shelton
###### ( надоел мне) меня этот Бублик. сидел бы дома, епта
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Наглая Кайса
Инвалид - не инвалид, люди так не делятся.
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Dym86
Надо объяснить что это культурные особенности!
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Dym86
Прикол те про Маррея бы так сказал?
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Nikolay Stavrogin
Тим красавчик, надеюсь , сделает небольшой прорыв на юсо, сетка позволяет
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Руслан З.
Бублик частенько себе подобные высказывания во время матчей позволяет. Лучше бы играл чем языком чесать, пока же его результаты больше похожи на "дырку от бублика", которая становится всё шире и шире...
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Dym86
Ответ Йенс Мустерманн
По отношению к австрийскому уху, что сам позволял себе мерзкие и лживые заявления, это справедливо. Карма, так сказать, заслужил.
А что он говорил?
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