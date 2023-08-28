Тим о том, что Бублик назвал его «инвалидом»: «Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения»
Доминик Тим прокомментировал то, что Александр Бублик назвал его «инвалидом».
По ходу матча в первом круге US Open Бублик по-русски сказал: «Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».
– Я не знаю, правильный ли это перевод.
– Я проверил.
– Правда? Трудно что-то сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения. Может быть, он что-то другое имел в виду.
Что я могу сказать?
Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться
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Надеюсь, язык Бублику прижгут, да посильнее.
Не спортивный дух, порочащий теннис, что-то в этом роде найти в правилах.
Ему давно пора спокойно посидеть и обдумать свое поведение