Тим о том, что Бублик назвал его «инвалидом»: «Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения»

Доминик Тим прокомментировал то, что Александр Бублик назвал его «инвалидом».

По ходу матча в первом круге US Open Бублик по-русски сказал: «Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».

– Я не знаю, правильный ли это перевод.

– Я проверил.

– Правда? Трудно что-то сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения. Может быть, он что-то другое имел в виду.

Что я могу сказать?

Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться

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