Янник Синнер: «Не хочу распространяться о личной жизни. Есть у меня девушка или нет, я никогда не буду писать об этом в соцсетях»

Теги ATP соцсети Янник Синнер Теннис

Янник Синнер объяснил, как относится к социальным сетям.

«Есть у меня девушка или нет, я никогда не буду писать об этом в соцсетях, потому что не хочу распространяться о личной жизни. Мне не нужно выкладывать утром фото, чтобы показать всем, в отношениях я или нет. Соцсети служат для спорта, которым я занимаюсь, а не для моей личной жизни. Я никогда не выкладывал фото с родителями, может, одну с братом», – цитирует Синнера Ubitennis со ссылкой на La Repubblica.

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12 комментариев

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Tarkovski
Синнер: «Я вам не Цыпа»
+13
-1
+12
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Андрей Синецкий
Молодец Яник ! А то всем лишь бы знать кто с кем ! Уважуха за позицию
+4
-1
+3
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dedpihto59
Он ещё не решил кем быть😀!
+3
0
+3
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cosset
Янник - уникум)
+3
-3
0
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Serik Alik
Цицидоса : а что, так можно было?
+1
-1
0
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Ярик01
Как решит девушка, так и будет.
В парандже не скроишь
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Sincere
Синнер явно "в отношениях" с кем-то влиятельным. иначе не объяснить неуёмный пиар этой личности уже который год
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