Янник Синнер: «Не хочу распространяться о личной жизни. Есть у меня девушка или нет, я никогда не буду писать об этом в соцсетях»

Янник Синнер объяснил, как относится к социальным сетям.

«Есть у меня девушка или нет, я никогда не буду писать об этом в соцсетях, потому что не хочу распространяться о личной жизни. Мне не нужно выкладывать утром фото, чтобы показать всем, в отношениях я или нет. Соцсети служат для спорта, которым я занимаюсь, а не для моей личной жизни. Я никогда не выкладывал фото с родителями, может, одну с братом», – цитирует Синнера Ubitennis со ссылкой на La Repubblica.

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