Тэйлор Фриц: «Ненавижу смотреть теннис, когда не играю»

Тэйлор Фриц рассказал о любви к теннису.

Его спросили о том, что в детстве он занимался и другими видами спорта.

«Если бы я с детства был так включен в теннис, то, наверное, уже бы перегорел. Так что я бы не стал ничего менять.

Сейчас я отношусь к теннису не так, как в детстве. Тогда я придумывал травмы, искал любую возможность прогулять тренировки.

Сейчас я люблю теннис. Люблю его обсуждать, говорить о стратегии и так далее. Все игроки знают, что если нужен совет перед матчем, надо идти ко мне. Я люблю обсуждать и разбирать теннис.

При этом я ненавижу смотреть теннис, когда не играю (улыбается). Но когда я играю, когда я на турнире, я его обожаю».

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