Чорич о дожде в Уинстон-Сейлеме: «Хотя нам и пришлось ждать четыре часа, я хотел сыграть сегодня – чтобы отдохнуть, а не играть два матча завтра»

Теги ATP Winston Salem Open Борна Чорич Хуан Мануэль Серундоло Теннис

Борна Чорич прокомментировал выход в полуфинал в Уинстон-Сейлеме.

В 1/4 он обыграл Хуана Мануэля Серундоло со счетом 6:3, 6:1.

«Я очень хорошо подавал и намного больше доволен приемом, чем в предыдущих матчах. Хотя нам и пришлось ждать четыре часа [из-за дождя], я хотел сыграть сегодня – чтобы отдохнуть, а не играть два матча завтра».

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