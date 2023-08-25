Чорич о дожде в Уинстон-Сейлеме: «Хотя нам и пришлось ждать четыре часа, я хотел сыграть сегодня – чтобы отдохнуть, а не играть два матча завтра»

Борна Чорич прокомментировал выход в полуфинал в Уинстон-Сейлеме.

В 1/4 он обыграл Хуана Мануэля Серундоло со счетом 6:3, 6:1.

«Я очень хорошо подавал и намного больше доволен приемом, чем в предыдущих матчах. Хотя нам и пришлось ждать четыре часа [из-за дождя], я хотел сыграть сегодня – чтобы отдохнуть, а не играть два матча завтра».

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