Чорич о четвертьфинале в Уинстон-Сейлеме против Серундоло-младшего: «Мне нужно немного его изучить. Я посмотрю, как он играет на ютубе и Tennis TV»

Борна Чорич прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме.

В третьем круге он обыграл Майкла Ммо – 6:4, 6:7(3), 6:3.

«Я начал играть лучше во втором сете. Он подавал очень, очень хорошо, и у меня не было шансов сделать брейк [во втором сете]. В целом мы оба провели хороший матч. Я доволен своим уровнем тенниса и надеюсь, что продолжу прогрессировать».

Также хорват поделился ожиданиями от матча против Хуана Мануэля Серундоло.

«Мне нужно немного его изучить. Я пару раз видел его матчи, но никогда внимательно не присматривался. Посмотрю, как он играет на ютубе и Tennis TV, а потом составлю план на эту встречу».

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