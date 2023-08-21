Джокович – Алькарасу: «Ты никогда не сдаешься, Господи боже»

Новак Джокович обратился к Карлосу Алькарасу после финала в Цинциннати .

Он обыграл его на решающем тай-брейке, отыграв сет, брейк и матчбол. В третьем сете уже сам серб упустил четыре матчбола, но все же довел финал до победы.

«Столько нужно сказать, а сил так мало.

Хочу выразить уважение Карлосу и его команде. Мы все словами не можем выразить восхищение тем, что ты делаешь на корте. Ты потрясающий человек и чемпион.

Многим никогда не удается достичь тех высот, которых ты достиг за последние два-три года.

И ты никогда не сдаешься, Господи боже. Мне это в тебе очень нравится, но хотелось бы, чтобы иногда ты проводил розыгрыши попроще (смеется).

(Алькарас что-то говорит в ответ). Испанцы никогда не умирают, да. Я это уже слышал. И испытывал на себе».

По поводу финала Джокович сказал: «Один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал «Большого шлема».

И я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Это было бы здорово. (Пауза). Для зрителей. Возможно, не для меня».

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