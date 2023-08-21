Джокович – Алькарасу: «Ты никогда не сдаешься, Господи боже»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович обратился к Карлосу Алькарасу после финала в Цинциннати .

Он обыграл его на решающем тай-брейке, отыграв сет, брейк и матчбол. В третьем сете уже сам серб упустил четыре матчбола, но все же довел финал до победы.

«Столько нужно сказать, а сил так мало.

Хочу выразить уважение Карлосу и его команде. Мы все словами не можем выразить восхищение тем, что ты делаешь на корте. Ты потрясающий человек и чемпион.

Многим никогда не удается достичь тех высот, которых ты достиг за последние два-три года.

И ты никогда не сдаешься, Господи боже. Мне это в тебе очень нравится, но хотелось бы, чтобы иногда ты проводил розыгрыши попроще (смеется).

(Алькарас что-то говорит в ответ). Испанцы никогда не умирают, да. Я это уже слышал. И испытывал на себе».

По поводу финала Джокович сказал: «Один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал «Большого шлема».

И я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Это было бы здорово. (Пауза). Для зрителей. Возможно, не для меня».

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7 комментариев

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Верховенский1990
Да упертый малый, уж точно получше всяких Руудов и Циципасов, которые уже бы давно сдались.
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Кавабунга Шреддоголовый
Да, он такой. Новак, надеюсь, эта тяжелая победа не будет пирровой.
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CarpaCruciana
Ответ versus_
Терпеть не могу эти теннисные изъявления и комплименты. Нейтрально похвалил и полноте, а тут еще слушает оппонента, какой тот боевой парниша - зачем это тебе Ноле?
Погоди, он тебе скоро ответит)
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go25
Да, какую-то нереально валидольную мясорубку выдали ребята. Оба - украшение текущего тура: последний из могикан и реальный топовый некстген. Третий сет по уровню очень мощен при том, что во втором сдыхали от жары в +38. Карась под конец мочил с форхенда под 100 регулярно и ведь Ноле держал большую часть ударов, почти не ошибаясь до подачи на титул, да и там Карась не на халяву взял, а боем заслужил. Большинство финалов шлемов намного более уныло, а по валидолу далеко не каждый год на шлемах такое бывает: Даже АО прошлого года Рафа - Медведь не столь валидолен, да и этот Уим тоже. 1 из 13 реализованных БП в третьем сете у Ноле и три гейма почти подряд в концовке по 10+ минут в среднем чего стоят.
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Генадий Адамов
Ответ Верховенский1990
Да упертый малый, уж точно получше всяких Руудов и Циципасов, которые уже бы давно сдались.
да, настоящий киборг, аналог кепки, но есть ещё кому их пороть
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Верховенский1990
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да, он такой. Новак, надеюсь, эта тяжелая победа не будет пирровой.
Не будет, да и Новаку еще не 40 лет.
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