Швентек о матче с Вондроушовой: «Кажется, у Маркеты сейчас все очень хорошо. Она выиграла «Уимблдон», это точно придает ей уверенности»

Ига Швентек прокомментировала матч с Маркетой Вондроушовой в Цинциннати.

«Кажется, у Маркеты сейчас все очень хорошо (улыбается). Результаты становятся все лучше. Она выиграла «Уимблдон», это точно придает ей уверенности.

Мне нужно проанализировать ее игру, тренер поможет это сделать, подготовить тактику. Мы с ней никогда не играли на харде.

Но мне всегда кажется, что мне нужно сосредотачиваться на себе и том, что я делаю на корте. Конечно, тактика очень важна, но это вторичный момент. Лучше всего просто играть в свой теннис и как можно лучше адаптировать его к условиями. Это я и сделаю».

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