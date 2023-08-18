Швентек о матче с Вондроушовой: «Кажется, у Маркеты сейчас все очень хорошо. Она выиграла «Уимблдон», это точно придает ей уверенности»

Теги WTA Western & Southern Open Маркета Вондроушова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала матч с Маркетой Вондроушовой в Цинциннати.

«Кажется, у Маркеты сейчас все очень хорошо (улыбается). Результаты становятся все лучше. Она выиграла «Уимблдон», это точно придает ей уверенности.

Мне нужно проанализировать ее игру, тренер поможет это сделать, подготовить тактику. Мы с ней никогда не играли на харде.

Но мне всегда кажется, что мне нужно сосредотачиваться на себе и том, что я делаю на корте. Конечно, тактика очень важна, но это вторичный момент. Лучше всего просто играть в свой теннис и как можно лучше адаптировать его к условиями. Это я и сделаю».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий