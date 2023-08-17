«Там человек притворяется пчелой – жужжит перед моей подачей». Циципас – о женщине на трибунах

Теги происшествия болельщики ATP Western & Southern Open судьи Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас пожаловался на жужжавшую женщину во втором круге в Цинциннати.

Он обыграл Бена Шелтона, а по ходу матча подошел к судье на вышке Начо Форкаделлу.

НФ: Что случилось?

СЦ: Там человек притворяется пчелой.

НФ: Да?

СЦ: Да.

НФ: Я разберусь.

СЦ: Жужжит прямо перед подачей.

После этого Циципас подошел к сектору, и один из зрителей показал ему на жужжавшую женщину. Грек вернулся к судье: «Со мной никогда такого еще не происходило. Я понимаю, что они поддерживают другого игрока...»

В этот момент в разговор вмешался Шелтон.

БШ: Что случилось? Тебе что-то говорят?

СЦ: Нет, притворяются пчелой. Жужжат.

В итоге он попросил судью, чтобы жужжавшую женщину вывели с трибун. Судья сказал, что сначала попросит ее прекратить, а если она продолжит, уже примет меры.

Перед тем, как матч возобновился, женщина извинилась перед Циципасом.

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