«Там человек притворяется пчелой – жужжит перед моей подачей». Циципас – о женщине на трибунах
Стефанос Циципас пожаловался на жужжавшую женщину во втором круге в Цинциннати.
Он обыграл Бена Шелтона, а по ходу матча подошел к судье на вышке Начо Форкаделлу.
НФ: Что случилось?
СЦ: Там человек притворяется пчелой.
НФ: Да?
СЦ: Да.
НФ: Я разберусь.
СЦ: Жужжит прямо перед подачей.
После этого Циципас подошел к сектору, и один из зрителей показал ему на жужжавшую женщину. Грек вернулся к судье: «Со мной никогда такого еще не происходило. Я понимаю, что они поддерживают другого игрока...»
В этот момент в разговор вмешался Шелтон.
БШ: Что случилось? Тебе что-то говорят?
СЦ: Нет, притворяются пчелой. Жужжат.
В итоге он попросил судью, чтобы жужжавшую женщину вывели с трибун. Судья сказал, что сначала попросит ее прекратить, а если она продолжит, уже примет меры.
Перед тем, как матч возобновился, женщина извинилась перед Циципасом.
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