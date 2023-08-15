Оже-Альяссим, прервав серию из 4 поражений: «Никогда не сомневался в своих способностях. Я уже доказывал себе и другим, что я один из лучших в мире»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что прервал серию из четырех поражений.
В первом круге в Цинциннати он обыграл Маттео Берреттини.
«Я никогда не сомневался в своих способностях. Я уже доказывал себе и другим, что я один из лучших в мире.
Этот сезон по разным причинам проходит сложно. Конечно, травма колена долго не давала мне играть. И я просто не показывал тот уровень, на котором должен находиться.
Сейчас всегда нужно быть на пике. Например, в таком первом, как сегодня, нужно хорошо двигаться, быть взрывным, показывать максимум. Сейчас все слишком равны, слишком близки друг к другу.
В этом году у меня было много проблем. После возвращения на хард я чувствую себя лучше. И на третью неделю после возвращения наконец одержал победу – это приятно».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
(рейтинг Зверька - вопрос времени)