Оже-Альяссим, прервав серию из 4 поражений: «Никогда не сомневался в своих способностях. Я уже доказывал себе и другим, что я один из лучших в мире»

Теги ATP Western & Southern Open Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что прервал серию из четырех поражений.

В первом круге в Цинциннати он обыграл Маттео Берреттини.

«Я никогда не сомневался в своих способностях. Я уже доказывал себе и другим, что я один из лучших в мире.

Этот сезон по разным причинам проходит сложно. Конечно, травма колена долго не давала мне играть. И я просто не показывал тот уровень, на котором должен находиться.

Сейчас всегда нужно быть на пике. Например, в таком первом, как сегодня, нужно хорошо двигаться, быть взрывным, показывать максимум. Сейчас все слишком равны, слишком близки друг к другу.

В этом году у меня было много проблем. После возвращения на хард я чувствую себя лучше. И на третью неделю после возвращения наконец одержал победу – это приятно».

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2 комментария

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Александр Кучер
Ну конечно сейчас тяжелее, чем было когда-то. Ну конечно Агасси, Сампрас и иже с ними выехали на слабом туре. То ли дело сейчас, бедняжка
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S.Graf
Один (и последний) из 15 лучших, так будет точнее.
(рейтинг Зверька - вопрос времени)
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