Оже-Альяссим, прервав серию из 4 поражений: «Никогда не сомневался в своих способностях. Я уже доказывал себе и другим, что я один из лучших в мире»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что прервал серию из четырех поражений.

В первом круге в Цинциннати он обыграл Маттео Берреттини.

«Я никогда не сомневался в своих способностях. Я уже доказывал себе и другим, что я один из лучших в мире.

Этот сезон по разным причинам проходит сложно. Конечно, травма колена долго не давала мне играть. И я просто не показывал тот уровень, на котором должен находиться.

Сейчас всегда нужно быть на пике. Например, в таком первом, как сегодня, нужно хорошо двигаться, быть взрывным, показывать максимум. Сейчас все слишком равны, слишком близки друг к другу.

В этом году у меня было много проблем. После возвращения на хард я чувствую себя лучше. И на третью неделю после возвращения наконец одержал победу – это приятно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе