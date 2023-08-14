Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Самсонова стала первой ракеткой России

Теги рейтинги Анастасия Павлюченкова WTA Джессика Пегула Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Арина Соболенко Ига Швентек Людмила Самсонова Камилла Рахимова Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

В топ-10 рейтинга WTA без изменений.

Финалистка Монреаля Людмила Самсонова поднялась на шесть строчек и стала первой ракеткой России.

WTA Singles Rankings

Положение на 14 августа 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 9730
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8746
3 (2) Джессика Пегула (США) 6030
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5755
5 (5) Онс Жабер (Тунис) 4746
6 (6) Каролин Гарсия (Франция) 4685
7 (7) Коко Гауфф (США) 3760
8 (8) Мария Саккари (Греция) 3510
9 (9) Петра Квитова (Чехия) 3345
10 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3211
12 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2745
13 (14) Дарья Касаткина (Россия) 2735
16 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2485
19 (12) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2220
21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2115
25 (23) Каролина Плишкова (Чехия) 1720
27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1635
34 (48) Даниэль Коллинс (США) 1302
37 (34) Анна Блинкова (Россия) 1283
40 (47) Алисия Паркс (США) 1161
45 (40) Варвара Грачева (Франция) 1117
51 (41) Бьянка Андрееску (Канада) 1052
64 (65) Элина Аванесян (Россия) 901
67 (70) Мирра Андреева (Россия) 879
76 (78) Анна Калинская (Россия) 844
79 (61) Юлия Путинцева (Казахстан) 827
80 (82) Камилла Рахимова (Россия) 817
83 (68) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 792
87 (87) Диана Шнайдер (Россия) 772
97 (86) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 734
99 (113) Грет Миннен (Бельгия) 721
100 (98) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719

 

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7 комментариев

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Никак не пойму политику спортса, вставили в таблицу каких-то ноунеймов типа Соррибес-Тормо или Миннен, но на Азаренко места не хватило опять?)
+7
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+7
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Сергей Носков
Соболенко и Пегула на прошлой неделе обе были вторыми?
+2
0
+2
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Сергей48
Поздравляю Людмилу с достижением в карьере!
+1
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dimamak10
Ответ Сергей Носков
Соболенко и Пегула на прошлой неделе обе были вторыми?
Ахахаха)
0
0
0
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