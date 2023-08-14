Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Самсонова стала первой ракеткой России

В топ-10 рейтинга WTA без изменений.

Финалистка Монреаля Людмила Самсонова поднялась на шесть строчек и стала первой ракеткой России.

WTA Singles Rankings

Положение на 14 августа 2023

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