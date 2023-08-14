Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Самсонова стала первой ракеткой России
В топ-10 рейтинга WTA без изменений.
Финалистка Монреаля Людмила Самсонова поднялась на шесть строчек и стала первой ракеткой России.
Положение на 14 августа 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9730
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8746
|3 (2)
|Джессика Пегула (США)
|6030
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5755
|5 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|4746
|6 (6)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4685
|7 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3760
|8 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3510
|9 (9)
|Петра Квитова (Чехия)
|3345
|10 (10)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3211
|12 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2745
|13 (14)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2735
|16 (16)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2485
|19 (12)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2220
|21 (21)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2115
|25 (23)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|1720
|27 (27)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1635
|34 (48)
|Даниэль Коллинс (США)
|1302
|37 (34)
|Анна Блинкова (Россия)
|1283
|40 (47)
|Алисия Паркс (США)
|1161
|45 (40)
|Варвара Грачева (Франция)
|1117
|51 (41)
|Бьянка Андрееску (Канада)
|1052
|64 (65)
|Элина Аванесян (Россия)
|901
|67 (70)
|Мирра Андреева (Россия)
|879
|76 (78)
|Анна Калинская (Россия)
|844
|79 (61)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
|827
|80 (82)
|Камилла Рахимова (Россия)
|817
|83 (68)
|Сара Соррибес-Тормо (Испания)
|792
|87 (87)
|Диана Шнайдер (Россия)
|772
|97 (86)
|Сара Соррибес-Тормо (Испания)
|734
|99 (113)
|Грет Миннен (Бельгия)
|721
|100 (98)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|719
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