Милош Раонич: «Все еще могу играть на очень высоком уровне»

Милош Раонич прокомментировал выступление на «Мастерсе» в Торонто.

Канадец дошел до 1/8 финала, где уступил Маккензи Макдональду 3:6, 3:6.

– Это был ваш первый турнир на харде после возвращения. Впервые сыграли три матча за неделю. Как вам кажется, ваше тело выдержало эти нагрузки?

– Да, было много ожиданий.

Хотел бы сыграть лучше сегодня, но нельзя же обесценивать эти два года, верно? Учитывая интенсивность игры во всех этих матчах.

Так что было много хороших вещей, и я, вероятно, сяду и подумаю о том, что мог бы сделать лучше и продумаю дальнейшие шаги.

– Что вы можете извлечь из этого турнира, что поможет вам в преддверии US Open?

– Если все будет хорошо, я буду в правильном положении. Я могу подготовиться. Могу показать высокий уровень тенниса. А потом выходишь на корт, играешь, выкладываешься на полную и видишь, где ты находишься.

Но я думаю, что все еще могу играть на очень высоком уровне, который не сильно отличается от того, где я был, страшно представить, много лет назад. Но... Я должен просто дать себе шанс и двигаться вперед шаг за шагом.

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