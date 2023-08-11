Маррей о травме мышц живота: «В прошлом году у меня была очень похожая проблема в Штутгарте»

Энди Маррей рассказал о травме, из-за которой снялся с 1/8 финала в Торонто.

Британец травмировал мышцы живота перед матчем с Янником Синнером.

«В прошлом году у меня была очень похожая проблема в Штутгарте – из-за нее я пропустил турнир в Queen’s Club, но смог сыграть на «Уимблдоне».

Мне потребовалось 10-12 дней, чтобы снова почувствовать себя хорошо. Все не так уж плохо, но есть очевидная опасность, что, если я бы продолжил играть, травма могла бы усугубиться».

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