Монфис в матче с Циципасом впервые за 1,5 года обыграл теннисиста топ-5

Гаэль Монфис обыграл Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерса» в Торонто – 4:6, 3:6.

Победа над Циципасом стала для француза 35-й в 120 матчах с топ-10. Во встречах с топ-5 его баланс теперь составляет 14:51. Соперников из десятки он не обыгрывал с прошлогоднего турнира в Индиан-Уэллс.

За выход в четвертьфинал Монфис сыграет с Себастьяном Кордой или Александаром Вукичем.

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