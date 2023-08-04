Вашингтон (WTA). 1/4 финала. Самсонова сыграет с Костюк, Свитолина – с Пегулой, Гауфф встретится с Бенчич
Людмила Самсонова сыграет с Мартой Костюк в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.
Элина Свитолина встретится с Джессикой Пегулой.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
31 июля – 6 августа 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 4 августа, 21.30
- Дата проведения
- 4 августа, 19.00
- Дата проведения
- 5 августа, 02.00
Не определен – Мэдисон Киз (США)
- Дата проведения
- 4 августа, 23.00
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