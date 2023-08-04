Вашингтон (WTA). 1/4 финала. Самсонова сыграет с Костюк, Свитолина – с Пегулой, Гауфф встретится с Бенчич

Теги результаты WTA Citi Open Теннис

Людмила Самсонова сыграет с Мартой Костюк в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.

Элина Свитолина встретится с Джессикой Пегулой.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

31 июля – 6 августа 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Людмила Самсонова (Россия) Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
4 августа, 21.30
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
4 августа, 19.00
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
5 августа, 02.00
Онлайн матча

 

Не определен – Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
4 августа, 23.00
Онлайн матча

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