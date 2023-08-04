Вашингтон (WTA). 1/4 финала. Самсонова сыграет с Костюк, Свитолина – с Пегулой, Гауфф встретится с Бенчич

Людмила Самсонова сыграет с Мартой Костюк в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.

Элина Свитолина встретится с Джессикой Пегулой.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

31 июля – 6 августа 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала