Оже-Альяссим о проблемах с коленом: «У нас физически затратный вид спорта. Мне повезло, что за последние 3-4 года у меня не было серьезных травм»

Феликс Оже-Альяссим поделился настроем после перенесенной травмы.

Из-за проблем с левым коленом канадец не выступал месяц после «Ролан Гаррос». После возвращения он проиграл оба матча.

«Нет спортсменов, у которых не было бы травм, особенно о теннисистах, которые много играют. У нас физически затратный вид спорта, поэтому в какой-то момент карьеры обязательно появятся травмы.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мне повезло, что за последние три-четыре года у меня не было серьезных травм. И даже сейчас, в этом году, травма была не такой серьезной, просто боль не уходила довольно долго, несколько месяцев. И я всегда стараюсь извлекать положительный опыт.

Это позволило мне сосредоточиться на принятии правильных решений, еще внимательнее относиться к работе и стать еще собраннее и профессиональнее в своем деле.

Я бы с удовольствием продолжал играть и постоянно побеждать. Но я считаю, что это было подходящее время для того, чтобы сделать шаг назад, перестроиться и вернуться.

Важно сохранять спокойствие и самообладание. Проявлять инициативу, когда что-то не получается, но не паниковать. И я думаю, что именно это было моим ключом к стабильности».

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