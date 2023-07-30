Мухова о неравенстве женского и мужского тенниса: «Я воспринимаю это как нечто, на что не могу повлиять»

Теги ATP WTA Каролина Мухова Теннис

Финалистка «Ролан Гаррос» Каролина Мухова в интервью Vogue Czechoslovakia ответила на вопрос, как относится к борьбе женского тенниса за равенство с мужским с точки зрения призовых, турнирного расписания и пр.

«Я воспринимаю это как нечто, на что не могу повлиять. Насколько я понимаю, у организаторов есть подписанные контракты на телевизионные права. Долгое время мужской теннис считался более привлекательным, но в последнее время, мне кажется, женский стал веселее, непредсказуемее. И стадионы уже начинают заполняться. Например, финал «Ролан Гаррос» был потрясающим опытом, атмосфера была невероятная».

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3 комментария

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Vale1
Ну если будет больше таких интересных и качественных матчей, как финал РГ, тогда, может, и будет еще один повод об этом говорить. А так...
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Syndycate
Призовые ладно, но какое там неравенство с расписанием например?)
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Razrubsis
А при чём тут мужчины? Разве ATP и WTA не разные ассоциации? Пускай повышают призовые в 3-5 больше чем у мужчин.
Разве теннисисты мужчины препятствуют этому?
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