Мухова о неравенстве женского и мужского тенниса: «Я воспринимаю это как нечто, на что не могу повлиять»

Финалистка «Ролан Гаррос» Каролина Мухова в интервью Vogue Czechoslovakia ответила на вопрос, как относится к борьбе женского тенниса за равенство с мужским с точки зрения призовых, турнирного расписания и пр.

«Я воспринимаю это как нечто, на что не могу повлиять. Насколько я понимаю, у организаторов есть подписанные контракты на телевизионные права. Долгое время мужской теннис считался более привлекательным, но в последнее время, мне кажется, женский стал веселее, непредсказуемее. И стадионы уже начинают заполняться. Например, финал «Ролан Гаррос» был потрясающим опытом, атмосфера была невероятная».

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