Беккер о том, кто может обыграть Синнера: «Алькарас. Единожды – Медведев и Фриц»

Борис Беккер рассказал, кто может обыграть первую ракетку мира Янника Синнера.

«Главный соперник Янника – он сам, его отражение в зеркале. В каком-то смысле его самая сильная сторона – психологическая. Он вернулся после отстранения тем, что вышел в финалы в Риме и на «Ролан Гаррос», а теперь выиграл «Уимблдон». Очень немногие могли бы так вернуться после дисквалификации. Он поехал и в Галле, и там матч за матчем продолжал набирать форму и уверенность.

Янник всегда был очень сконцентрированным. Его личность уникальна. Кто может его обыграть? Карлос [Алькарас], если у него хороший день. И есть игроки вроде Даниила Медведева и Тэйлора Фрица, которые могут это сделать единожды. Но когда дело касается стабильности, то сейчас Янник непобедим».

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