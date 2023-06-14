Тренер Муховой: «На «Ролан Гаррос» у Каро была та же болезнь, что у Рыбакиной»

Тренер Каролины Муховой рассказал, что она болела во время «Ролан Гаррос».

«У Каро была та же болезнь, что у Рыбакиной, которая снялась с турнира. Но она боролась и дошла до финала, где показала отличный теннис. Невероятный.

У нее были забитые бронхи, небольшой жар. Она играла, а легкие горели. Мы консультировали с врачом, который разрешил ей играть, но он предупредил, что будет сложно.

Во время турнира это не обсуждается, но мы-то все знаем. Поэтому для нас она чемпионка. Она показала, что у нее очень сильная воля, она невероятно амбициозная и не сдается», – сказал Эмиль Миск.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе