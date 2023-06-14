Тренер Муховой: «На «Ролан Гаррос» у Каро была та же болезнь, что у Рыбакиной»

Теги Ролан Гаррос WTA Каролина Мухова Теннис

Тренер Каролины Муховой рассказал, что она болела во время «Ролан Гаррос».

«У Каро была та же болезнь, что у Рыбакиной, которая снялась с турнира. Но она боролась и дошла до финала, где показала отличный теннис. Невероятный.

У нее были забитые бронхи, небольшой жар. Она играла, а легкие горели. Мы консультировали с врачом, который разрешил ей играть, но он предупредил, что будет сложно.

Во время турнира это не обсуждается, но мы-то все знаем. Поэтому для нас она чемпионка. Она показала, что у нее очень сильная воля, она невероятно амбициозная и не сдается», – сказал Эмиль Миск.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сирина
Если бы Рыбакина могла, думаю она бы не снялась.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Асель Кабышева
Лучше сняться и пролечиться, чем губить здоровье ради победы. Потому, что кто его знает как это обернется в будущем.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Асель Кабышева
Ответ Сирина
Если бы Рыбакина могла, думаю она бы не снялась.
Тоже так думаю. Тем более сейчас у нее такое положение, что если хочет подтянуться к Арине и Иге, то каждое очко важно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Раз врач разрешил, значит, незаразно?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий