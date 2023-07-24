Микельсен о выступлении в Ньюпорте: «В плане теннисе это была, вероятно, лучшая неделя в моей жизни»

Теги ATP Адриан Маннарино Hall of Fame Open Алекс Микельсен Теннис

Алекс Микельсен прокомментировал поражение от Адриана Маннарино в финале в Ньюпорте.

Он уступил 2:6, 4:6. Американец проводил второй турнир ATP в карьере.

«Ты один из лучших игроков в туре на траве. Я смотрел твой финал на Мальорке и могу сказать, что ты действительно классный игрок, желаю всего наилучшего в будущем.

В плане теннисе, вероятно, это была лучшая неделя в моей жизни. Я заработал кучу очков, был здесь один и пытался разобраться со всем самостоятельно. Так что, думаю, я хорошо справился. Это была очень хорошая неделя, очень позитивная. Негативных моментов точно не было», – сказал Микельсен на церемонии награждения.

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