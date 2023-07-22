Стефанос Циципас: «Быть взрослым значит купить кучу свежих продуктов, а потом наблюдать, как в холодильнике все это превращается в научный эксперимент»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился мнением о взрослой жизни.

«Быть взрослым значит с благими намерениями купить кучу свежих продуктов, а потом наблюдать, как в холодильнике все это превращается в научный эксперимент», – твитнул Циципас.

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11 комментариев

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Сергей48
Знал лично Стефаноса. А так же и его маму с братом. Скажу, что младший брат интеллектом повыше старшего.
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tanya_1111
Похоже Стефанос куда-то не туда свернул на пути к взрослению ))))
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M a y h e M
Ответ Доминик
Бадоса уже всё?
Не всё, но отошьёт она его один фиг
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Доминик
Бадоса уже всё?
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Topson_77
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Крыша поехала совсем, в Кащенко его
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Кагов
Самый взрослый алгоритм:
1Купить продукт
2Положить в холодильник
3Вынуть из холодильника
4Съесть продукт (нормально)
5Продать продукт (великолепно) .
Если пропустить этапы 2, 3,4, то получится все по - взрослому: деньги-товар-деньги!
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Damien King
Ему-то откуда знать, на всём готовом живёт
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Денис Шмелев
Единственный смешной твит от Циципаса был в прошлом году. Он написал: "Три года назад я познакомился со своим 21-летним братом. Моя мама родила его в 34 года и отдала на усыновление. Он смог найти нас, потому что мой сын и его дочь учатся в одном классе."

Но, видимо, после этого мама побила его, и Циципас утратил чувство юмора. )
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M a y h e M
Ответ Сергей48
Знал лично Стефаноса. А так же и его маму с братом. Скажу, что младший брат интеллектом повыше старшего.
Стефанос старший или младший брат?
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Сергей48
Ответ M a y h e M
Стефанос старший или младший брат?
Стефанос старший. Петрос младший, 2000 г.рождения. …все хорошо по русски говорят. Их мать бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова. Жёсткая женщина)
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