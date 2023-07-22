Стефанос Циципас: «Быть взрослым значит купить кучу свежих продуктов, а потом наблюдать, как в холодильнике все это превращается в научный эксперимент»
Стефанос Циципас поделился мнением о взрослой жизни.
«Быть взрослым значит с благими намерениями купить кучу свежих продуктов, а потом наблюдать, как в холодильнике все это превращается в научный эксперимент», – твитнул Циципас.
1Купить продукт
2Положить в холодильник
3Вынуть из холодильника
4Съесть продукт (нормально)
5Продать продукт (великолепно) .
Если пропустить этапы 2, 3,4, то получится все по - взрослому: деньги-товар-деньги!
Но, видимо, после этого мама побила его, и Циципас утратил чувство юмора. )