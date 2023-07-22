Стефанос Циципас: «Быть взрослым значит купить кучу свежих продуктов, а потом наблюдать, как в холодильнике все это превращается в научный эксперимент»

Стефанос Циципас поделился мнением о взрослой жизни.

«Быть взрослым значит с благими намерениями купить кучу свежих продуктов, а потом наблюдать, как в холодильнике все это превращается в научный эксперимент», – твитнул Циципас.

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