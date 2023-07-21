Тот извинилась перед Чжан Шуай за поведение в их матче в Будапеште: «У меня никогда не было намерения проявлять неуважение»

Теги WTA Чжан Шуай Hungarian Ladies Open Амарисса Тот Теннис

Амарисса Тот извинилась за эпизод из ее матча против Чжан Шуай в Будапеште.

Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.

«Не думала, что мой первый успех в WTA вызовет такую бурю, и я очень сожалею о том, что произошло.

Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку. У меня никогда не было намерения проявлять неуважение, расстраивать кого-либо или причинять боль – тем более Чжан Шуай.

Я понимаю, что после матча не должна была праздновать так, как я это сделала, и жалею об этом. Я была захвачена эмоциями, моментом и накалом матча. Я концентрировалась на теннисе и не хотела победить таким образом. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность сесть с Чжан Шуай и поговорить о том, как плохо я себя чувствую из-за того, что наш матч закончился именно так».

Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута

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7 комментариев

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Большой Сэми
К сожалению, свое реальное мнение она выразила после матча, а все остально это ... сами понимаете
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Саня Ларёк
Это уже не смыть....зашквар так зашквар
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Монсеньор Мартинес
Дорога ложка к обеду. В отличие от неискренних извинений после волны возмущения
+1
0
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Док Аксель
После реакции и поддержки теннисного сообщества китаянки и осуждения Тот, она решила извиниться, но всё это не искренне. Сосредотачиваются и концентрируются на игре абсолютное большинство теннисистов, но так ведут себя единицы...
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Russia_the_best
Мечтает "поговорить о том, как плохо я себя чувствую"... То что чувствует Чжан, её не интересует. Надеюсь лишь на убогий перевод, как это часто бывает.
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zommie
Ответ Russia_the_best
Мечтает "поговорить о том, как плохо я себя чувствую"... То что чувствует Чжан, её не интересует. Надеюсь лишь на убогий перевод, как это часто бывает.
это дословный перевод в лоб. скорее всего там было "how bad I feel about..." что несёт совсем другой смысл - мне очень жаль, мне неловко и стыдно, я чувствую себя неправой.

Правда ли это - вопрос второй, но это то, что она имеет в виду. перевод, как тут это часто бывает, полностью смещает акцент.
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