Тот извинилась перед Чжан Шуай за поведение в их матче в Будапеште: «У меня никогда не было намерения проявлять неуважение»

Амарисса Тот извинилась за эпизод из ее матча против Чжан Шуай в Будапеште.

Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.

«Не думала, что мой первый успех в WTA вызовет такую бурю, и я очень сожалею о том, что произошло.

Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку. У меня никогда не было намерения проявлять неуважение, расстраивать кого-либо или причинять боль – тем более Чжан Шуай.

Я понимаю, что после матча не должна была праздновать так, как я это сделала, и жалею об этом. Я была захвачена эмоциями, моментом и накалом матча. Я концентрировалась на теннисе и не хотела победить таким образом. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность сесть с Чжан Шуай и поговорить о том, как плохо я себя чувствую из-за того, что наш матч закончился именно так».

Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута

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