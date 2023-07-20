Карлос Алькарас: «Иногда скучаю по жизни обычных 20-летних, но недолго. Каждый хочет осуществить мечту, и мне выпала такая возможность»

Карлос Алькарас рассказал, как относится к тренировкам и славе.

– Вы считаете себя трудягой, помимо таланта, которым обладаете?

– Я считаю себя трудягой, хотя это пришло с годами. Должен признаться, сначала я таким не был... (Смеется.)

В конце концов, в детстве всегда трудно делать то, что тебе не нравится, но я понял, что трудные дни, когда тебе не хочется тренироваться или у тебя нет мотивации, вдвойне важнее. Поэтому приходится вставать с постели и заставлять себя заниматься. Я понял, как это делать, и думаю, что именно это сыграло решающую роль и привело меня туда, где я сейчас. Ничего не получить даром.

– Ваша популярность резко возросла. По сути у вас самая быстрорастущая фанбаза среди всех игроков ATP-тура. Вы всем интересны. Не скучаете по обычной жизни? Как вы справляетесь со славой?

– Есть свои плюсы и минусы. Иногда я скучаю по определенным занятиям. Я скучаю по жизни обычных 20-летних, но недолго. Каждый хочет осуществить мечту, и мне выпала такая возможность. Я могу общаться с великими легендами испанского и мирового спорта, причем из всех видов. Я даже представить себе такого не мог. Когда они говорят, что тобой восхищаются, ты не веришь, так что есть свои плюсы и минусы.

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