Новак Джокович: «Надеюсь, мы с Алькарасом сыграем на US Open. Это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в пятисетовом триллере»
Новак Джокович хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом на US Open.
Сегодня Алькарас обыграл его в финале «Уимблдона» – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.
– Как вы считаете, это начало большого соперничества?
– Я бы на это очень надеялся, мне же лучше (улыбается). Он еще долго будет в туре, а сколько я – не знаю.
Посмотрим. Мы сыграли друг с другом всего три матча. Три очень напряженных матча. Два уже в этом году на поздних стадиях «Больших шлемов».
Да, я надеюсь, что мы сыграем на US Open. Почему бы и нет? Думаю, это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в почти пятичасовом пятисетовом триллере. Для нашего спорта в целом лучше и быть не может, так почему бы и нет?
Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?
Кто побеждал Джоковича в финалах «Шлемов»? Алькарас стал всего пятым
Дальше ему буде ещё сложнее, но называть его сбитым летчиком - это лол.
"Главное, принципиальное отличие Алькараса от практически всего остального тура заключается в том, что он совершенно не испытывает страха перед Новаком. И это может стать главным ключом к возможной сегодняшней победе Алькараса в финале. Уверенность в себе так и прёт от Карлоса. Он, и не без оснований, чувствует в себе силу и способность обыграть любого теннисиста. Даже не оглядываясь на прошедший год, а ориентируясь на путь Алькараса на этом Уимблдоне, видно, как говорится, невооружённым глазом, что испанец именно перемалывает своих соперников. то есть, в этом смысле, проявляет схожесть с манерой Джоковича, который по ходу встречи разбирает оппонента на составные части, как бы этот оппонент не пыжился и не лез из кожи вон. Новак, словно удав на кроликов, действует на противников. Они все как под гипнозом идут на заклание. Карлос же совсем из другого теста. И потому предстоящий решающий матч должен получится классным. И итог его, в отличие от подавляющего большинства финалов с участием Джоковича, выглядит непредсказуемым. В кои-то веки."
К этому добавлю три, на мой взгляд, ключевых момента завершившегося финала, в какой-то степени подтверждающих высказанный тезис о том, что Алькарас совершенно не испытывает дрожи от одного только имени бесспорно великого Джоковича. А именно:
1. Победа Карлоса на тай-брейке, которые, к слову, особенно в последнее время, ставшие неприступной территорией Новака. При этом был отыгран сет-пойнт.
2. Поистине эпический пятый гейм в третьем сете, взятый Алькарасом.
3.И, наконец, вишенкой на торте стала подача на матч. Как же великолепно, без малейших сомнений в своих силах, его отыграл Карлос! Одна лишь "свеча" при счёте 0:15 достойна высших похвал. Алькарас не побоялся исполнить рискованный удар в такой напряжённой ситуации.
Подытоживая скажу, что у легендарного Джоковича появился достойнейший противник, умеющий играть на всех покрытиях. Если уж по гамбургскому счёту, то впервые после Роджа и Рафы.
Уходить надо, когда чувствуешь, что уже не можешь бороться и игра не приносит удовольствия.
А уходить чтобы хейтерню или любителей голливудских сценариев удовлетворить - это смешно.
А попал БЫ Федерер ещё одним эйсом в 2019 при 40-15 и не было БЫ никакой сказки про ментальное величие акробата, его травяные рекорды и прочую сербскую лабуду. И неизвестно, было БЫ сейчас у него 23 или хотя БЫ 22 шлема.
Ну вот и уйдёт он так же "позорно", как называют многие "эксперты" уход более старых легенд.
А сейчас обидно было
если 2 из 3 и проигранный на тоненького финал позор