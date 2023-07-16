Новак Джокович: «Надеюсь, мы с Алькарасом сыграем на US Open. Это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в пятисетовом триллере»

Новак Джокович хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом на US Open.

Сегодня Алькарас обыграл его в финале «Уимблдона» – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

– Как вы считаете, это начало большого соперничества?

– Я бы на это очень надеялся, мне же лучше (улыбается). Он еще долго будет в туре, а сколько я – не знаю.

Посмотрим. Мы сыграли друг с другом всего три матча. Три очень напряженных матча. Два уже в этом году на поздних стадиях «Больших шлемов».

Да, я надеюсь, что мы сыграем на US Open. Почему бы и нет? Думаю, это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в почти пятичасовом пятисетовом триллере. Для нашего спорта в целом лучше и быть не может, так почему бы и нет?

Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?

Кто побеждал Джоковича в финалах «Шлемов»? Алькарас стал всего пятым

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе