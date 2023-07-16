Новак Джокович: «Надеюсь, мы с Алькарасом сыграем на US Open. Это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в пятисетовом триллере»

Теги Новак Джокович US Open Уимблдон Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом на US Open.

Сегодня Алькарас обыграл его в финале «Уимблдона» – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

– Как вы считаете, это начало большого соперничества?

– Я бы на это очень надеялся, мне же лучше (улыбается). Он еще долго будет в туре, а сколько я – не знаю.

Посмотрим. Мы сыграли друг с другом всего три матча. Три очень напряженных матча. Два уже в этом году на поздних стадиях «Больших шлемов».

Да, я надеюсь, что мы сыграем на US Open. Почему бы и нет? Думаю, это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в почти пятичасовом пятисетовом триллере. Для нашего спорта в целом лучше и быть не может, так почему бы и нет?

Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?

Кто побеждал Джоковича в финалах «Шлемов»? Алькарас стал всего пятым

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36 комментариев

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jjeka
Явно зуб на него положил)) и это круто. Поражение сегодня было максимально обидное. На этот удар в сетку на БП в 5-м сете просто невыносимо смотреть
+17
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Комиссар Жабер
Новак еще попылит, и хорошенько захлопнет за собой дверь, прежде чем уйдет на пенсию
+10
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Joy2being
Ответ Tarkovski
Финал на ЮС был бы желанным, ещё одна битва, где никто не хочет уступить. Но всё зависит к кому в пф попадёт Даня) Если к Джоковичу то может и одолеть серба
На ЮСО его много кто может одолеть ю, начиная от Корды, завершая Даней, Руне, Зверевым
+5
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+5
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Joy2being
Ответ Артём Трофимов
Учитывая то, что ЮСО самый неудачный в последние годы турнир для Новака, не вижу у него перспектив победы над Карлосом в финале ЮСО, при условии если тот будет играть в полном здравии как сегодня. Неужели Новак не понял ещё, что он уже сбитый лётчик и все его звания величайшего в истории под большим сомнением. Он куражился только против престарелого Роджера с комплексами и слабой психологией, против преимущественно грунтовика Надаля, а как только появился талантливый универсальный молодой теннисист, его величие по игре именно, а не по бывшим регалиям, поставлено под сомнение. Извините, но влетать от теннисиста, который только на траве научился играть совсем недавно, это не признак огромного мастерства, которое должны быть если уж тебя величают величайшим. Извините, Роджер на Уиме не влетал Надалю в первом финале, а достаточно легко его обыгрывал за счёт мастерства.
Сбитый летчик, который был в очке от победы на третьем Шлеме подряд? Пиши еще.
Дальше ему буде ещё сложнее, но называть его сбитым летчиком - это лол.
+4
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Tarkovski
Финал на ЮС был бы желанным, ещё одна битва, где никто не хочет уступить. Но всё зависит к кому в пф попадёт Даня) Если к Джоковичу то может и одолеть серба
+2
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Arti22
На юсе я бы ещё Медведа не скидывал со счетов
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Берни Парент
Раз уж Новак надеется на скорую возможную встречу с Карлосом на предстоящем ЮС Опен, то позволю себе повторить свой комментарий, написанный буквально перед сегодняшним финалом:

"Главное, принципиальное отличие Алькараса от практически всего остального тура заключается в том, что он совершенно не испытывает страха перед Новаком. И это может стать главным ключом к возможной сегодняшней победе Алькараса в финале. Уверенность в себе так и прёт от Карлоса. Он, и не без оснований, чувствует в себе силу и способность обыграть любого теннисиста. Даже не оглядываясь на прошедший год, а ориентируясь на путь Алькараса на этом Уимблдоне, видно, как говорится, невооружённым глазом, что испанец именно перемалывает своих соперников. то есть, в этом смысле, проявляет схожесть с манерой Джоковича, который по ходу встречи разбирает оппонента на составные части, как бы этот оппонент не пыжился и не лез из кожи вон. Новак, словно удав на кроликов, действует на противников. Они все как под гипнозом идут на заклание. Карлос же совсем из другого теста. И потому предстоящий решающий матч должен получится классным. И итог его, в отличие от подавляющего большинства финалов с участием Джоковича, выглядит непредсказуемым. В кои-то веки."

К этому добавлю три, на мой взгляд, ключевых момента завершившегося финала, в какой-то степени подтверждающих высказанный тезис о том, что Алькарас совершенно не испытывает дрожи от одного только имени бесспорно великого Джоковича. А именно:

1. Победа Карлоса на тай-брейке, которые, к слову, особенно в последнее время, ставшие неприступной территорией Новака. При этом был отыгран сет-пойнт.

2. Поистине эпический пятый гейм в третьем сете, взятый Алькарасом.

3.И, наконец, вишенкой на торте стала подача на матч. Как же великолепно, без малейших сомнений в своих силах, его отыграл Карлос! Одна лишь "свеча" при счёте 0:15 достойна высших похвал. Алькарас не побоялся исполнить рискованный удар в такой напряжённой ситуации.

Подытоживая скажу, что у легендарного Джоковича появился достойнейший противник, умеющий играть на всех покрытиях. Если уж по гамбургскому счёту, то впервые после Роджа и Рафы.
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Joy2being
Ответ Йенс Мустерманн
Как любят говорить многие горе-эксперты, надо было уходить вовремя, что комментируют выступления стареющих звёзд, типа Федерера, Серены, Надаля, Винус. Изображу их: "Акробату надо было объявлять о выходе на пенсию в Париже, после 23 титула". Теперь путь позора неизбежен, так как дальше его ждёт всё больше поражений, притом ранних. Время властно над всеми.
Ты реально тупой, попади Джокович форхенд в пятом сете и все бы орали о грядущем КБШ.
Уходить надо, когда чувствуешь, что уже не можешь бороться и игра не приносит удовольствия.
А уходить чтобы хейтерню или любителей голливудских сценариев удовлетворить - это смешно.
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Alex Morhan
Ответ Йенс Мустерманн
Как любят говорить многие горе-эксперты, надо было уходить вовремя, что комментируют выступления стареющих звёзд, типа Федерера, Серены, Надаля, Винус. Изображу их: "Акробату надо было объявлять о выходе на пенсию в Париже, после 23 титула". Теперь путь позора неизбежен, так как дальше его ждёт всё больше поражений, притом ранних. Время властно над всеми.
Где сегодня позор? И где в поражение в принципе именно позор?
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knzhnmdscj
Ответ mr_ h2o
А у Феди что было?
Австралия Опен, 2018 год, 1/2, у Роджера техническая победа, Чон Хен снялся из-за травмы.
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Tarkovski
Ответ mr_ h2o
А у Феди что было?
У него кореец на АО был, сломался тоже в пф
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mr_ h2o
Ответ knzhnmdscj
Кто-то помню после РГ на спортсе писал интересную вещь: у всех из Биг 3 их соперники в 1/2 шлема получали травмы, и этот шлем становился для них последним. Например, у Рафы в РГ 22 снялся Зверев, у Джока на РГ 23 почти что Карлос. И пока оба больше шлемы не выиграли… надеемся, что это лишь совпадение :) не хочется, чтобы эпоха БИГ2 заканчивалась, хоть на смену потихоньку и приходит молодежь, и за Карлосом точно будет наблюдать интересно.
А у Феди что было?
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Йенс Мустерманн
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Ответ Joy2being
Ты реально тупой, попади Джокович форхенд в пятом сете и все бы орали о грядущем КБШ. Уходить надо, когда чувствуешь, что уже не можешь бороться и игра не приносит удовольствия. А уходить чтобы хейтерню или любителей голливудских сценариев удовлетворить - это смешно.
Ох уж это пресловутое БЫ.
А попал БЫ Федерер ещё одним эйсом в 2019 при 40-15 и не было БЫ никакой сказки про ментальное величие акробата, его травяные рекорды и прочую сербскую лабуду. И неизвестно, было БЫ сейчас у него 23 или хотя БЫ 22 шлема.
Ну вот и уйдёт он так же "позорно", как называют многие "эксперты" уход более старых легенд.
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bars1998
Ответ Артём Трофимов
16 лет, а не 17, они даже в одном месяце родились, приплюсовываете годков нулефаны, да?
Пусть 16 лет, между Федерером и Сербом всего 6 лет разницы , Поэтому смешно слушать о том что ты говоришь 🤣
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Артём Трофимов
Ответ bars1998
У тебя все с головой нормально?) Джокович ему в Отцы годиться ( 17 лет разница почти)
16 лет, а не 17, они даже в одном месяце родились, приплюсовываете годков нулефаны, да?
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Экспертное мнение
Ответ Артём Трофимов
Учитывая то, что ЮСО самый неудачный в последние годы турнир для Новака, не вижу у него перспектив победы над Карлосом в финале ЮСО, при условии если тот будет играть в полном здравии как сегодня. Неужели Новак не понял ещё, что он уже сбитый лётчик и все его звания величайшего в истории под большим сомнением. Он куражился только против престарелого Роджера с комплексами и слабой психологией, против преимущественно грунтовика Надаля, а как только появился талантливый универсальный молодой теннисист, его величие по игре именно, а не по бывшим регалиям, поставлено под сомнение. Извините, но влетать от теннисиста, который только на траве научился играть совсем недавно, это не признак огромного мастерства, которое должны быть если уж тебя величают величайшим. Извините, Роджер на Уиме не влетал Надалю в первом финале, а достаточно легко его обыгрывал за счёт мастерства.
Джокович всё еще выносит всех на классе, кроме Алькараса. Какой еще сбитый летчик))) А стабильность Карлоса еще под вопросом.
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bars1998
Ответ Артём Трофимов
Учитывая то, что ЮСО самый неудачный в последние годы турнир для Новака, не вижу у него перспектив победы над Карлосом в финале ЮСО, при условии если тот будет играть в полном здравии как сегодня. Неужели Новак не понял ещё, что он уже сбитый лётчик и все его звания величайшего в истории под большим сомнением. Он куражился только против престарелого Роджера с комплексами и слабой психологией, против преимущественно грунтовика Надаля, а как только появился талантливый универсальный молодой теннисист, его величие по игре именно, а не по бывшим регалиям, поставлено под сомнение. Извините, но влетать от теннисиста, который только на траве научился играть совсем недавно, это не признак огромного мастерства, которое должны быть если уж тебя величают величайшим. Извините, Роджер на Уиме не влетал Надалю в первом финале, а достаточно легко его обыгрывал за счёт мастерства.
У тебя все с головой нормально?) Джокович ему в Отцы годиться ( 17 лет разница почти)
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Typizza
Ответ Joy2being
Сбитый летчик, который был в очке от победы на третьем Шлеме подряд? Пиши еще. Дальше ему буде ещё сложнее, но называть его сбитым летчиком - это лол.
Сбитый лётчик стопро. В очке он и остался😁
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zzzeeerrrooo
Ответ Joy2being
На ЮСО его много кто может одолеть ю, начиная от Корды, завершая Даней, Руне, Зверевым
Карлосу еще сложнее на матч с ним будут настраиваться как на последний
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Alex Morhan
Ответ Йенс Мустерманн
Позор в том, что не ушёл как победитель, как Сампрас например. Закончит карьеру как Агасси, на первой неделе, или вообще, как Федерер, c баранкой.
Да, но уходя победителем в 30-32, ты никогда не дойдёшь до предела. Тут уж надо выбирать, либо надёжно заканчивать победой и всё, или рисковать и играть до конца
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Комиссар Жабер
Ответ Great Ksan
Ну хард USA потенциально самое конкурентное покрытие,многие умеют там играть,сенсации,естественно,будут,поэтому и интереснее будет посмотреть. Кстати,никто не побеждал на Us Open в Открытую эру более 5 раз,рекорд с 5 титулами у Сампраса,Коннорса и Федерера,да и сам Роджер последний раз победил в 2008,в 27 лет. У Ноле 3 титула.
ЮСО у мужчин самый непредсказуемый это да, кроме большой тройки там многие побеждали, в отличии от трех других шлемов
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Mr@k
не ожидал Джокович такой игры Карася против него в финале явно
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Большой Сэми
Медведев:
А сейчас обидно было
+1
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Alex Morhan
Где сегодня позор? И где в поражение в принципе именно позор?
такие комментарии говорят только о величии Ноле
если 2 из 3 и проигранный на тоненького финал позор
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex Morhan
Где сегодня позор? И где в поражение в принципе именно позор?
Позор в том, что не ушёл как победитель, как Сампрас например. Закончит карьеру как Агасси, на первой неделе, или вообще, как Федерер, c баранкой.
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