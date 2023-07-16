Чемпионка «Уимблдона» Вондроушова о том, что дома ее ждет кошка: «Куплю ей что-нибудь вкусненькое»

Чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушова рассказала, кто сейчас заботится о ее кошке.

– Конечно, победа – это целая история, но и ваша кошка тоже стала историей. Вы узнавали, как она? Она получит какие-нибудь лакомства, может, друга?

– Конечно, думаю, я куплю ей вкусную рыбу (улыбается). Сейчас она с няней. В воскресенье за ней приедет присмотреть моя мама.

Ей придется нас подождать. Думаю, ей все равно, что происходит.

Но да, я куплю ей что-нибудь вкусненькое.

Вау, 42-я ракетка мира Вондроушова выиграла «Уимблдон». Как ей это удалось?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе