Чемпионка «Уимблдона» Вондроушова о том, что дома ее ждет кошка: «Куплю ей что-нибудь вкусненькое»
Чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушова рассказала, кто сейчас заботится о ее кошке.
– Конечно, победа – это целая история, но и ваша кошка тоже стала историей. Вы узнавали, как она? Она получит какие-нибудь лакомства, может, друга?
– Конечно, думаю, я куплю ей вкусную рыбу (улыбается). Сейчас она с няней. В воскресенье за ней приедет присмотреть моя мама.
Ей придется нас подождать. Думаю, ей все равно, что происходит.
Но да, я куплю ей что-нибудь вкусненькое.
Вау, 42-я ракетка мира Вондроушова выиграла «Уимблдон». Как ей это удалось?
2 комментария