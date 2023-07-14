Вондроушова о том, что ее муж не мог приехать на «Уимблдон»: «Мы пригласили домой няню для кошки. Он приедет на финал»
Маркета Вондроушова рассказала, что семья приедет поддержать ее в финале «Уимблдона».
– На днях вы сказали, что ваш муж дома и присматривает за кошкой. Вы сможете найти няню для кошки?
– Они с моей сестрой приедут в пятницу. Мы пригласили домой няню. Он приедет в пятницу.
– Как зовут кошку?
– Фрэнки.
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