Вондроушова о том, что ее муж не мог приехать на «Уимблдон»: «Мы пригласили домой няню для кошки. Он приедет на финал»

Теги Уимблдон WTA коты Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова рассказала, что семья приедет поддержать ее в финале «Уимблдона».

– На днях вы сказали, что ваш муж дома и присматривает за кошкой. Вы сможете найти няню для кошки?

– Они с моей сестрой приедут в пятницу. Мы пригласили домой няню. Он приедет в пятницу.

– Как зовут кошку?

– Фрэнки.

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