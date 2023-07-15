Гштаад (ATP). Вавринка в первом круге сыграет с Карбаллесом Баэной, Тим – с Мюллером, Фоньини может выйти на Сонего
Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Гштааде, который пройдет на следующей неделе.
Роберто Баутиста-Агут (1), Миомир Кецманович (2), Лоренцо Сонего (3) и Янник Ганфманн (4) начнут со второго круга.
Стэн Вавринка встретится с Роберто Карбаллес Баэной (6), Доминик Тим – с Александром Мюллером.
Фабио Фоньини (WC) сыграет с Альбертом Рамосом.
Полностью сетка здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии