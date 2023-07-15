Гштаад (ATP). Вавринка в первом круге сыграет с Карбаллесом Баэной, Тим – с Мюллером, Фоньини может выйти на Сонего

Теги ATP Стэн Вавринка Фабио Фоньини Роберто Баутиста-Агут Swiss Open Gstaad Доминик Тим Лоренцо Сонего Янник Ганфманн Миомир Кецманович Теннис

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Гштааде, который пройдет на следующей неделе.

Роберто Баутиста-Агут (1), Миомир Кецманович (2), Лоренцо Сонего (3) и Янник Ганфманн (4) начнут со второго круга.

Стэн Вавринка встретится с Роберто Карбаллес Баэной (6), Доминик Тим – с Александром Мюллером.

Фабио Фоньини (WC) сыграет с Альбертом Рамосом.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий