Гштаад (ATP). Вавринка в первом круге сыграет с Карбаллесом Баэной, Тим – с Мюллером, Фоньини может выйти на Сонего

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Гштааде, который пройдет на следующей неделе.

Роберто Баутиста-Агут (1), Миомир Кецманович (2), Лоренцо Сонего (3) и Янник Ганфманн (4) начнут со второго круга.

Стэн Вавринка встретится с Роберто Карбаллес Баэной (6), Доминик Тим – с Александром Мюллером.

Фабио Фоньини (WC) сыграет с Альбертом Рамосом.

Полностью сетка здесь.

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