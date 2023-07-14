Джокович о помехе в матче с Синнером: «Я посмотрел повтор, и мой стон закончился до его удара. Но я должен принять решение судьи»

Новак Джокович прокомментировал судейские решения в полуфинале «Уимблдона».

Серб обыграл Янника Синнера – 6:3, 6:4, 7:6(4).

Когда во втором сете Джокович вел 2:1 с брейком, судья на вышке Ричард Хей объявил ему помеху за слишком долгий стон после бэкхенда по линии и отдал очко Синнеру. Джокович попытался оспорить решение, но вскоре продолжил игру.

Позже в том же гейме Джокович получил предупреждение за затяжку времени перед подачей. В итоге он повел 3:1, отыграв брейк-пойнт.

– Прежде всего, я должен принять решение судьи на вышке. Вот и все. Должен сказать, что ситуация довольно спорная. Раньше со мной такого не случалось. Мне никогда не объявляли помеху за долгий стон.

Я посмотрел повтор, и мой стон закончился до его удара. Поэтому я считаю, что решение судьи на вышке было неправильным. Это мое мнение.

Но опять же, я должен принять его решение.

– В том же гейме вы почти сразу получили предупреждение за затяжку времени. О чем вы думали в тот момент? Вам пришлось сосредоточиться на подаче, а не на эмоциях?

– Именно так. Я старался сдержаться и не расстраиваться, хотя на самом деле был очень расстроен, потому что считал решение неправильным.

Да, я мог превысить положенное время. Наверное, я не видел часов. Можно поспорить, что если игрок превысил положенное время, то он должен получить предупреждение, даже если это случилось в первый раз, и это нормально. Это по правилам.

Но, с другой стороны, если это происходит в первый раз, в гейме, где мне уже объявили помеху, в гейме с упорными розыгрышами, в этой конкретной ситуации, мне кажется, судья на вышке должен отнестись с пониманием.

Но повторюсь, для меня это был напряженный гейм, нужно было выстоять и вырваться вперед. Это было суперважно, потому что если бы он сделал брейк – а он был очень близок, у него был брейк-пойнт, – то кто знает, что произошло бы дальше.

К счастью для меня, я остался спокоен.

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