Руне о быстрой реакции на подачу с руки на решающем тай-брейке с Давидовичем-Фокина: «Он даже не постучал мячом, поэтому я понял, что что-то изменилось»

Хольгер Руне поделился эмоциями от победы над Алехандро Давидовичем-Фокина на «Уимблдоне».

Матч продолжался 3 часа 59 минут и закончился со счетом 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6(8).

На решающем тай-брейке Руне уступал 2:6 и 5:8. При счете 8:8 испанец подал с руки, но Руне следующим ударом выиграл розыгрыш и заработал матчбол.

– Это был сумасшедший матч. Мне показалось, что я очень хорошо начал, очень хорошо играл в конце первого сета. Принимал каждую подачу близко к задней линии и зарабатывал преимущество.

После этого было тяжело проигрывать 2:1 по сетам, но я сказал себе, что не каждую неделю играю на «Уимблдоне», поэтому нужно бороться до конца.

– В итоге он подал с руки, но перед этим как вам удалось вернуться на тай-брейке?

– Да, это было сумасшествие. Конечно, это было очень неожиданно.

Не знаю. В каком-то смысле это приятно, потому что он очень хорошо подавал по ходу матча. Но еще это давление, представьте, что я бы ошибся в тот момент. Это было бы ужасно.

Так что было и хорошее, и плохое. К счастью, в важные моменты я не терял хватку и смог победить.

– Если бы вы вели 8:5 на тай-брейке, вы бы стали подавать с руки?

– 8:5 или 8:8?

– Нет, если бы вели 8:5.

– Нет. Нет, я бы не стал. Но опять же, у каждого игрока свой стиль. Если бы он выиграл, это был бы правильный выбор. Трудно сказать.

Но да, я бы не стал так делать. Я бы доверился своей подаче и бил мощно, как на матчболах, которые отыграл. Думаю, все люди разные.

– В том розыгрыше вы очень, очень быстро отреагировали, как будто были готовы. Расскажите о своей реакции и о том, как ответили на этот удар.

– Да, конечно, это было удивительно, но мне кажется, он даже не постучал мячом, поэтому я понял, что что-то изменилось.

Потом, когда я увидел подачу с руки, я просто побежал к мячу и попытался отбить туда, где его не было. Я выбрал кросс. Это был правильный выбор. Да, возможно, мне немного повезло, но я рад, что прошел дальше.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе