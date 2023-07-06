Вавринка о матче с Джоковичем: «Мне понравится, если он меня не убьет»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка прокомментировал то, что сыграет с Новаком Джоковичем в третьем круге «Уимблдона». Они встречались 26 раз, и Вавринка выиграл 6 матчей.

«Мне понравится, если он меня не убьет. Он невероятный чемпион, всегда показывает особенный теннис. Мы никогда не играли на траве, и я рад, что мне хоть раз выпала такая возможность.

Будет сложно. Но я надеюсь, что смог показать высокий уровень и навязать борьбу. Как всегда постараюсь выжать максимум, а там посмотрим».

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1 комментарий

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Габриэла
Ноле -да... уникум... Стен , люблю.... борись...
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