Вавринка о матче с Джоковичем: «Мне понравится, если он меня не убьет»

прокомментировал то, что сыграет с в третьем круге « ». Они встречались 26 раз, и Вавринка выиграл 6 матчей.

«Мне понравится, если он меня не убьет. Он невероятный чемпион, всегда показывает особенный теннис. Мы никогда не играли на траве, и я рад, что мне хоть раз выпала такая возможность.

Будет сложно. Но я надеюсь, что смог показать высокий уровень и навязать борьбу. Как всегда постараюсь выжать максимум, а там посмотрим».

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