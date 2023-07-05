Томпсон о матче против Джоковича: «Как бы глупо ни звучало, я должен верить, что могу победить, иначе нет смысла играть. Нужно сделать что-то неожиданное»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Джордан Томпсон Теннис

Джордан Томпсон поделился ожиданиями от второго круга «Уимблдона» против Новака Джоковича.

«Играть с Новаком – это на данный момент самая сложная задача в теннисе. Я знаю, что еще есть матчи с Рафой на «Ролан Гаррос». Я играл с ним в Париже, и это было невероятно трудно, но это другая история. Можно посмотреть на его рекорды и статистику. Цифры невероятные. У него 23 «Шлема». Он явный фаворит.

Я всегда говорил, что если ты не веришь, что можешь победить, то не стоит выходить на корт, поэтому, как бы глупо ни звучало, я должен верить, что могу победить, иначе нет смысла играть. Я сделаю все, что в моих силах. Я знаю, что он, возможно, лучший игрок в истории, и мне точно придется сыграть матч жизни, если я хочу победить.

В большинстве матчей Новак не чувствует себя не в своей тарелке. Я посмотрю записи матчей, посмотрю на парней, которые уже побеждали его здесь, а их не так много, но я должен сделать что-то, чего он не ожидает».

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4 комментария

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Nikolay Stavrogin
Уже во втором круге у Ноле игрок с величайшими усами в истории атп.
Как же не везёт с сеткой...
+5
-3
+2
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Хозяин патриотов
Ты уже итак сделал многое - сбрил усики. Вряд ли способен на что-то большее. Ну, допинг можешь принять, чтобы уравнять шансы, но вряд ли разрешат.
+4
-2
+2
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Stas Salesov
Ружье пронеси в сумке, Джордан
+2
-1
+1
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Генадий Адамов
Поверь в мечту
0
0
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