Маррей о рекордном ТБШ Джоковича: «Нельзя сказать, что он занервничал, перемудрил. Он вышел и все сделал. Это говорит о силе его характера»

Энди Маррей высказался о достижениях Новака Джоковича.

«Он добился невероятных результатов. Обойти Рафу и Роджера в гонке за «Большими шлемами» – это потрясающе. Если оглянуться на 8-10 лет назад, вспомнить статистику, то, как далеко он был от них и чего добился на последних этапах карьеры, это просто невероятно. И похоже, что он не сбавляет обороты.

Он феноменально выступил на «Ролан Гаррос». Блестяще сыграл против Алькараса в полуфинале. Хладнокровно провел турнир, учитывая, как много было поставлено на кон. Достойно восхищения то, что он очень четко обозначил, к чему именно стремится, к рекорду по «Большим шлемам». Когда ему представилась такая возможность, он ею воспользовался. Нельзя сказать, что он занервничал, перемудрил и так далее. Он вышел и все сделал. Это говорит о силе его характера».

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