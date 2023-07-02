Маррей о рекордном ТБШ Джоковича: «Нельзя сказать, что он занервничал, перемудрил. Он вышел и все сделал. Это говорит о силе его характера»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Энди Маррей высказался о достижениях Новака Джоковича.

«Он добился невероятных результатов. Обойти Рафу и Роджера в гонке за «Большими шлемами» – это потрясающе.  Если оглянуться на 8-10 лет назад, вспомнить статистику, то, как далеко он был от них и чего добился на последних этапах карьеры, это просто невероятно. И похоже, что он не сбавляет обороты.

Он феноменально выступил на «Ролан Гаррос». Блестяще сыграл против Алькараса в полуфинале. Хладнокровно провел турнир, учитывая, как много было поставлено на кон. Достойно восхищения то, что он очень четко обозначил, к чему именно стремится, к рекорду по «Большим шлемам». Когда ему представилась такая возможность, он ею воспользовался. Нельзя сказать, что он занервничал, перемудрил и так далее. Он вышел и все сделал. Это говорит о силе его характера».

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2 комментария

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Serik Alik
У Новака ведь 7 Уимов, верно? А у Родежра 8?
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dedpihto59
Сэр Энди признаёт величие Новака, впрочем как и все здравомыслящие люди‼️
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