Новак Джокович: «Я все еще голоден до успеха, хочу больше «Шлемов», больше достижений»
Новак Джокович прокомментировал то, что стал рекордсменом по количеству «Больших шлемов».
«Я все еще голоден до успеха, хочу больше «Шлемов», больше достижений. Пока у меня есть это желание, я еще могу бороться на высочайшем уровне. Если желания станет меньше, то придется работать в других обстоятельствах, менять подход. Пока что желание есть.
Конечно, многие поздравляют меня с победой на «Ролан Гаррос», напоминают об историческом успехе. Конечно, это приятно, это очень лестно.
Но в то же время я нацелен на «Уимблдон», на следующую задачу. Это жизнь профессионального теннисиста. Такой настрой и необходим для поддержания необходимых оборотов, если ты хочешь выиграть больше «Шлемов».
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Голод названье ему".
(Н.А.Некрасов)