Новак Джокович: «Я все еще голоден до успеха, хочу больше «Шлемов», больше достижений»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что стал рекордсменом по количеству «Больших шлемов».

«Я все еще голоден до успеха, хочу больше «Шлемов», больше достижений. Пока у меня есть это желание, я еще могу бороться на высочайшем уровне. Если желания станет меньше, то придется работать в других обстоятельствах, менять подход. Пока что желание есть.

Конечно, многие поздравляют меня с победой на «Ролан Гаррос», напоминают об историческом успехе. Конечно, это приятно, это очень лестно. 

Но в то же время я нацелен на «Уимблдон», на следующую задачу. Это жизнь профессионального теннисиста. Такой настрой и необходим для поддержания необходимых оборотов, если ты хочешь выиграть больше «Шлемов».

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4 комментария

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Lanapiano
Удачи, отличного самочувствия и победы Новаку.
+6
0
+6
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Verdo
фармацевт!, дайте таблеток от жадности, и побольше, побольше..) успехов Новаку, так держать
+1
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mamapapaya
И мы все еще голодны, хотим больше твоих Шлемов! Удачи!
0
0
0
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volens-docens
"В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему".
(Н.А.Некрасов)
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