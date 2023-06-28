Ганфманн о победе над Циципасом: «Многое должно сработать, чтобы обыграть соперника из топ-10»

Янник Ганфманн прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом на Мальорке.

Он выиграл 6:4, 3:6, 6:2.

«Многое должно сработать, чтобы обыграть соперника из топ-10. Я очень хорошо начал. Может быть, Стефанос не совсем адаптировался к условиям. Было непросто играть на траве на ветру – может быть, мне помогло то, что я уже провел матч в первый день.

Я отлично подавал во всех трех сетах. Только был один гейм с двумя двойными, но в целом я доволен выступлением».

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