Ганфманн о победе над Циципасом: «Многое должно сработать, чтобы обыграть соперника из топ-10»

Теги ATP Стефанос Циципас Янник Ганфманн Mallorca Championships Теннис

Янник Ганфманн прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом на Мальорке.

Он выиграл 6:4, 3:6, 6:2.

«Многое должно сработать, чтобы обыграть соперника из топ-10. Я очень хорошо начал. Может быть, Стефанос не совсем адаптировался к условиям. Было непросто играть на траве на ветру – может быть, мне помогло то, что я уже провел матч в первый день.

Я отлично подавал во всех трех сетах. Только был один гейм с двумя двойными, но в целом я доволен выступлением».

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3 комментария

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nick-basil
Степа думает о ТБШ. И у него "отношения". Можно 3-4 дня без турниров. Тем более надо еще долететь до UK
+3
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Tarkovski
У Цыпы как обычно после РГ «пропади оно всё пропадом». Давно заметил - первые полгода отрабатывает, АО и РГ самые успешные у него - а потом фигней до конца года страдает. И затем всё по новой
+1
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+1
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SaltyRose
Ответ nick-basil
Степа думает о ТБШ. И у него "отношения". Можно 3-4 дня без турниров. Тем более надо еще долететь до UK
И соц.сети много времени отнимают.
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