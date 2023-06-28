Ганфманн в матче с Циципасом впервые обыграл соперника из топ-5

Янник Ганфманн во втором круге турнира на Мальорке обыграл пятую ракетку мира – 6:4, 3:6, 6:2.

Грек стал самым рейтинговым соперником, которого победил Ганфманн. В целом в матчах с топ-10 его баланс теперь составляет 4:7.

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