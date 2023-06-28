Ганфманн в матче с Циципасом впервые обыграл соперника из топ-5

Теги ATP Стефанос Циципас Янник Ганфманн Mallorca Championships Теннис

Янник Ганфманн во втором круге турнира на Мальорке обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 6:2.

Грек стал самым рейтинговым соперником, которого победил Ганфманн. В целом в матчах с топ-10 его баланс теперь составляет 4:7.

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21 комментарий

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ARIK2
Кто еще не обыграл Ципу, налетай) пока трава успеть поправить статистику))
+3
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+3
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S.Graf
Уже больше года CЦыц без единого титула, как раз с прошлогодней Мальорки
Единственный такой в ТОП-10
Класс! 😝👍
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Scratch_wzp
Что по улыбкам?
+2
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dimamak10
Все сеянные вылетели кроме Маннарино
+1
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ARIK2
Ответ Радость Ди Мария
Ганфманн - Текущий рейтинг: 48. Цыпа вообще бросил играть?
На траве играть не умеет и не учится( или не дано)
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Serj.68
Ответ SaltyRose
Как говорят, если дойти до самого дна, потом проще оттолкнуться 🤷‍♀️
Или вообще не всплывёт
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Алексей Латышов
Ответ S.Graf
Уже больше года CЦыц без единого титула, как раз с прошлогодней Мальорки Единственный такой в ТОП-10 Класс! 😝👍
250-ники Каспера не трогать.Хлеб не отнимать.
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Sincere
Ответ Алексей Латышов
250-ники Каспера не трогать.Хлеб не отнимать.
Он его 250ники и не пытался трогать) Стокгольмы, Майорки и прочие Истбурны выиграть Рууд ему не мешал)
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Радость Ди Мария
Ответ Sincere
Топ-10 подходит к Уиму во всеоружии))) а как же иначе, ведь кое-кто идет за календарным)
Это не проблемы Волка, а проблемы топ-10.
Неумело язвишь. Цыпа уже год мало что выигрывает.
Ещё скажи, что серб такой ужас в туре навёл, что у многих просто руки опустились. Это не так. Карась, Медвед, возможно Кисо будут стараться на Уимбе. Возможно кто-то ещё. Не выйдет на Уимбе - на ЮСО всей толпой навалятся и не только из топ-10.
Ципа же - отдельный безвольный случай и его черепа тож виноваты. Не надо на Бадосу много валить.
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Радость Ди Мария
Ответ ARIK2
На траве играть не умеет и не учится( или не дано)
Я посмотрел - у них рост одинаковый 193.
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Радость Ди Мария
Ответ SaltyRose
Как говорят, если дойти до самого дна, потом проще оттолкнуться 🤷‍♀️
Дно бывает илистым, так что не факт.
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SaltyRose
Ответ Serj.68
Цыпа в дно превратился. может Бадоса виновата
Как говорят, если дойти до самого дна, потом проще оттолкнуться 🤷‍♀️
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Алексей Латышов
Ответ Алексей Латышов
Я про июльские грунтовые 250-ники Каспера.)
А,да,не про то же.)
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Алексей Латышов
Ответ Sincere
Нет, не про то же)
Я про июльские грунтовые 250-ники Каспера.)
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Sincere
Ответ Алексей Латышов
И я про то же.Так бы и Стефанос,может,был бы с титулами.)
Нет, не про то же)
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Алексей Латышов
Ответ Sincere
Он его 250ники и не пытался трогать) Стокгольмы, Майорки и прочие Истбурны выиграть Рууд ему не мешал)
И я про то же.Так бы и Стефанос,может,был бы с титулами.)
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Ничего Смешного
Всё идёт у грека по плану) теннис не на первом месте
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Радость Ди Мария
Ганфманн - Текущий рейтинг: 48.
Цыпа вообще бросил играть?
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Serj.68
Цыпа в дно превратился. может Бадоса виновата
+2
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Джульетта Джульетта
Вполне ожидаемо, ибо в первом их матче Цыпа выиграл лишь на двух тай-брейках.
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