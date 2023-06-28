Ганфманн в матче с Циципасом впервые обыграл соперника из топ-5
Янник Ганфманн во втором круге турнира на Мальорке обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 6:2.
Грек стал самым рейтинговым соперником, которого победил Ганфманн. В целом в матчах с топ-10 его баланс теперь составляет 4:7.
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Единственный такой в ТОП-10
Класс! 😝👍
Неумело язвишь. Цыпа уже год мало что выигрывает.
Ещё скажи, что серб такой ужас в туре навёл, что у многих просто руки опустились. Это не так. Карась, Медвед, возможно Кисо будут стараться на Уимбе. Возможно кто-то ещё. Не выйдет на Уимбе - на ЮСО всей толпой навалятся и не только из топ-10.
Ципа же - отдельный безвольный случай и его черепа тож виноваты. Не надо на Бадосу много валить.
Цыпа вообще бросил играть?