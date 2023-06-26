Карен Хачанов: «Был бы рад закончить сезон в топ-8»

Карен Хачанов рассказал о своих целях на конец сезона.

Россиянин пропустит «Уимблдон» из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника.

– В чем вы прибавили в последнее время? Только в уверенности? Или есть какие-то моменты в плане техники и тактики?

– А что такое уверенность? На таком уровне она есть у всех. Вопрос, насколько сильно она функционирует в критические моменты матча. Насколько ты способен задействовать свои лучшие качества и сложить из них общую картину. Если говорить конкретно, то я прибавил в скорости передвижении по корту. Эта была наша цель с тренерским штабом. С выносливостью у меня никогда не было проблем.

Если говорить про технику и тактику, то на первый план выходит понимание игры. Чтобы ты конкретно знал, что делать в том или ином моменте с тем или иным соперником. Ты выходишь не просто сильно бить по мячу, а с четким представлением, как надо варьировать свою игру по ходу матча, как сохранять уровень тенниса вне зависимости от усталости.

– Есть ли какие-то изменения в вашей команде за последнее время?

– У меня все довольно стабильно. Со шведом Фредриком Розенгреном мы расстались в середине 2021 году. И полгода со мной занимался только Хосе Клавет. Не хотел никого больше приглашать в тот момент, чтобы как можно лучше притереться к испанскому специалисту. А когда Ведран Мартич стал свободен, то мы решили возобновить сотрудничество. Это был конец 2021 года. Я знаком с Ведраном с 15 лет, мы многое вместе прошли. С тех пор продолжаем работать втроем.

– Два тренера – это норма для тура?

– У кого-то их и три. Самое важное – понимать, с какой целью ты приглашаешь людей в свою команду. У меня есть две весомые причины сотрудничать с Хосе и Ведраном. Во-первых, это их человеческие качества. Мне важно, чтобы тренеры были мне близкими людьми, были частью моей семьи. Во-вторых, высоко ценю их профессиональные навыки. Четко знаю, в чем они могут помочь мне стать лучше. Между ними очень хорошая связь, они думают в одинаковом направлении. Плюс им это тоже удобно.

Когда у тебя один тренер, то он ездит с тобой по всем турнирам на протяжении 11 месяцев. Очевидно, появляется усталость друг от друга, он практически не видит свою семью, с отпуском надо подстраиваться друг под друга. Сейчас же они могут меняться. И это стандартная практика для тура в последние годы.

– Как должен закончиться год, чтобы вы остались довольны собой на все 100%?

– Конечно, хочется быть первым в мире. Но если быть реалистом, то был бы рад закончить сезон в топ-8, – сказал Хачанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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