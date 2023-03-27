Тарпищев о том, что Грачева подала заявку на гражданство Франции: «Не имею об этом никакой информации. В любом случае для нас нет тяжелых потерь»

Глава ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что подала заявку на гражданство Франции.

«Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею об этом никакой информации о переходе Варвары Грачевой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства.

У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – цитирует Тарпищева «РБК Спорт».

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