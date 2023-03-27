Тарпищев о том, что Грачева подала заявку на гражданство Франции: «Не имею об этом никакой информации. В любом случае для нас нет тяжелых потерь»

Теги Шамиль Тарпищев WTA Варвара Грачева Теннис

Глава ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что Варвара Грачева подала заявку на гражданство Франции.

«Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею об этом никакой информации о переходе Варвары Грачевой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства.

У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – цитирует Тарпищева «РБК Спорт».

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14 комментариев

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ivanzhu90
Ответ Янтарь
Грачева, Рыбакина, Шведова, Воскобоева, Голубев, Гаврилова, Путинцева, Бублик, Кукушкин, Скатов, сестры Родионовы, Барташевич, Щукин, Королев (список в произвольном порядке, неполный). Разогнав и распродав одно поколение, ШАТ тут же принимается за следующее, где по счастью всегда «очень много талантливых ребят». Чудесная работа ФТР и её неизменного президента!
А теннисисты из списка это мешок картошки, который можно продать? Или они сами принимают более выгодное предложение для себя, а вы предлагаете ФТР перекупать их у других федераций? Или вы думаете по Рублеву/Медведеву, им не делалось более выгодное предложение от других федераций? Ну я сомневаюсь что ФТР перекупала их, скорее они решили и дальше выступать за Россию.
Грачевой 22 года, она сама себя содержит, 2млн призовых, в первой сотне, к концу года вероятнее всего войдет 20-30ку.
До скольки лет предлагаете содержать теннисистов? Ну чтобы федерация Казахстана и другие не перекупали их. Потому что из вашего списка только Путинцева, Барташевич и Скатов перешли в юниорском возрасте, остальные сделали это во взрослом возрасте, когда большинство из них могли обеспечить себя сами.

Можно сколько угодно юродствовать про ряяяя патриотизм и прочее, но я что то сомневаюсь что американец или француз с такой легкостью будет переходить под флаги других стран, предложи они ему более лучшие условия.
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TennisForever
Русофобы западные не чураются брать русских спортсменов ,вот же лицемеры .
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Антон Тимофеев
Ответ Jefri AG
Тут некоторые иногда пишут что Тарпищев локти кусает из-за успехов Рыбакиной и того что её упустили. А я уверен что на самом деле ему вообще пофиг. Чел гарантированно будет сидеть на своём месте пока вперёд ногами не вынесут, зачем вообще о чём-то переживать? Чилит себе спокойно, смотрит матчи и периодически выдаёт комментарии... то есть занимается ровно тем же что и мы здесь)
Забавно)))) Но, что-то в этом есть)))
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Антон Тимофеев
Ответ Янтарь
Грачева, Рыбакина, Шведова, Воскобоева, Голубев, Гаврилова, Путинцева, Бублик, Кукушкин, Скатов, сестры Родионовы, Барташевич, Щукин, Королев (список в произвольном порядке, неполный). Разогнав и распродав одно поколение, ШАТ тут же принимается за следующее, где по счастью всегда «очень много талантливых ребят». Чудесная работа ФТР и её неизменного президента!
Ну...с другой стороны, для тенниса то это может и хорошо. Столько игроков не сгинуло, а вполне себе успешно играют.
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Антон Тимофеев
Ответ Другая_
А с кем он на сборах?)
Готовится к РГ-23?)))))
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Jefri AG
Тут некоторые иногда пишут что Тарпищев локти кусает из-за успехов Рыбакиной и того что её упустили. А я уверен что на самом деле ему вообще пофиг. Чел гарантированно будет сидеть на своём месте пока вперёд ногами не вынесут, зачем вообще о чём-то переживать? Чилит себе спокойно, смотрит матчи и периодически выдаёт комментарии... то есть занимается ровно тем же что и мы здесь)
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ɔculpa
Так и запишем: Тарпищев сказал, что Грачёва ни о чём.
Класс.
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Другая_
А с кем он на сборах?)
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Nikolay Stavrogin
"Не поражение, а победа с отрицательным счетом"
или
"отрицательное наступление"
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kjma
Потеря будет, тяжелая, если Касаткина в Швейцарию
+1
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billy_pilgrim
Это пока БШ не выиграла. Тогда сразу превратится в "наш продукт"
+8
-1
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Янтарь
Грачева, Рыбакина, Шведова, Воскобоева, Голубев, Гаврилова, Путинцева, Бублик, Кукушкин, Скатов, сестры Родионовы, Барташевич, Щукин, Королев (список в произвольном порядке, неполный).
Разогнав и распродав одно поколение, ШАТ тут же принимается за следующее, где по счастью всегда «очень много талантливых ребят».
Чудесная работа ФТР и её неизменного президента!
+15
-2
+13
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Danil Ivanischev
Для него точно нет, как летело в карман так и будет лететь
+7
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Sofia
Тарпищеву давно пора на пенсию
+4
-1
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