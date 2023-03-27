Тарпищев о том, что Грачева подала заявку на гражданство Франции: «Не имею об этом никакой информации. В любом случае для нас нет тяжелых потерь»
Глава ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что Варвара Грачева подала заявку на гражданство Франции.
«Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею об этом никакой информации о переходе Варвары Грачевой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства.
У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – цитирует Тарпищева «РБК Спорт».
Грачевой 22 года, она сама себя содержит, 2млн призовых, в первой сотне, к концу года вероятнее всего войдет 20-30ку.
До скольки лет предлагаете содержать теннисистов? Ну чтобы федерация Казахстана и другие не перекупали их. Потому что из вашего списка только Путинцева, Барташевич и Скатов перешли в юниорском возрасте, остальные сделали это во взрослом возрасте, когда большинство из них могли обеспечить себя сами.
Можно сколько угодно юродствовать про ряяяя патриотизм и прочее, но я что то сомневаюсь что американец или француз с такой легкостью будет переходить под флаги других стран, предложи они ему более лучшие условия.
Класс.
или
"отрицательное наступление"
Разогнав и распродав одно поколение, ШАТ тут же принимается за следующее, где по счастью всегда «очень много талантливых ребят».
Чудесная работа ФТР и её неизменного президента!