Остапенко о победе над Потаповой: «Тяжелый матч. Всегда нелегко с такими отличными игроками, как Анастасия»
Алена Остапенко прокомментировала победу над Анастасией Потаповой.
Полуфинал в Бирмингеме закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:4.
«Тяжелый матч. Всегда нелегко с такими отличными игроками, как Анастасия. Я старалась действовать агрессивно и играть в свой теннис. Думаю, в конечном счете это сработало, и в решающие моменты я чувствовала, что играла хорошо».
Остапенко вышла в финал на траве третий год подряд. В 2021-м в она выиграла титул в Истбурне.
Сегодня она поборется с Барборой Крейчиковой.
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