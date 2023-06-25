Остапенко о победе над Потаповой: «Тяжелый матч. Всегда нелегко с такими отличными игроками, как Анастасия»

Теги WTA Rothesay Classic Birmingham Алена Остапенко Анастасия Потапова Теннис

Алена Остапенко прокомментировала победу над Анастасией Потаповой.

Полуфинал в Бирмингеме закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

«Тяжелый матч. Всегда нелегко с такими отличными игроками, как Анастасия. Я старалась действовать агрессивно и играть в свой теннис. Думаю, в конечном счете это сработало, и в решающие моменты я чувствовала, что играла хорошо».

Остапенко вышла в финал на траве третий год подряд. В 2021-м в она выиграла титул в Истбурне.

Сегодня она поборется с Барборой Крейчиковой.

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