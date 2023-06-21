«Идиоты!» Кафельников о том, что «Уимблдон» не допускает российских юниоров, получающих господдержку

Евгений Кафельников назвал «идиотами» организаторов «Уимблдона».

прокомментировал новость, что ряд российских юниоров пропустит « » из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.

«Идиоты! У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры! Это никчемно», – написал экс-первый номер рейтинга.

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