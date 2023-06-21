«Идиоты!» Кафельников о том, что «Уимблдон» не допускает российских юниоров, получающих господдержку

Теги Уимблдон юниоры ATP Евгений Кафельников Политика брань Теннис

Евгений Кафельников назвал «идиотами» организаторов «Уимблдона».

Евгений Кафельников прокомментировал новость, что ряд российских юниоров пропустит «Уимблдон» из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.

«Идиоты! У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры! Это никчемно», – написал экс-первый номер рейтинга.

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9 комментариев

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Olga.t
Я тоже считаю, что к юниорам должно быть особое отношение, не стОит под предлогом участия государства не допускать их на турнир. Если претензии только в этом...
Они сами пока не могут защищать свои права и оплачивать адвокатов, и уж тем более отвечать за решения взрослых политиков.
+13
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+8
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Franco
Ответ Olga.t
Я тоже считаю, что к юниорам должно быть особое отношение, не стОит под предлогом участия государства не допускать их на турнир. Если претензии только в этом... Они сами пока не могут защищать свои права и оплачивать адвокатов, и уж тем более отвечать за решения взрослых политиков.
с другой стороны в других странах юниоры как то справляются без государства, потому что там люди живут лучше. тут есть прямая связь между ужастной властью, нищенством населения и участием государства везде потому что без него все нищие
+6
-3
+3
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Forza
Всё верно. Видимо прошлогоднего обсёра c ATP им мало показалось.
+7
-5
+2
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ivanzhu90
Как же так, ведь все на теннисной ветке, в случае успеха наших теннисистов пишут, что никакое отношения к этому успеху РФТ не имеет. А это только благодаря родителям (будто у других 8млрд людей на земле нет родителей).

И 11 теннисисток в первой сотне, ну это просто совпало, как и регулярные победы на юношеских тбш.

А тут такие откровения: «У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры!».
+3
-2
+1
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Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
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Glyb Aleksey
четко и по делу сказал
+2
-2
0
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b9dc9qmr6f
Посылаем на игры негра, желательно, чтобы он был из лгбт и тд сообщества

Кричим на весь мир о том, что не уважают инклюзивность и прочее

Профит
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Wayne Gretzky 99
Ответ Трент Резнор
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