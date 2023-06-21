«Идиоты!» Кафельников о том, что «Уимблдон» не допускает российских юниоров, получающих господдержку
Евгений Кафельников назвал «идиотами» организаторов «Уимблдона».
Евгений Кафельников прокомментировал новость, что ряд российских юниоров пропустит «Уимблдон» из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.
«Идиоты! У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры! Это никчемно», – написал экс-первый номер рейтинга.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Они сами пока не могут защищать свои права и оплачивать адвокатов, и уж тем более отвечать за решения взрослых политиков.
И 11 теннисисток в первой сотне, ну это просто совпало, как и регулярные победы на юношеских тбш.
А тут такие откровения: «У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры!».
Кричим на весь мир о том, что не уважают инклюзивность и прочее
Профит