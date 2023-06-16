Бывшую 304-ю ракетку мира Лункану отстранили на 5 лет и оштрафовали на 40 тысяч долларов за договорные матчи

Румын Петру-Александру Лункану отстранен на пять лет за многочисленные нарушения. Также его оштрафовали на 40 тысяч долларов.

Дело было рассмотрено независимым антикоррупционным инспектором, который признал обоснованными пять из семи обвинений, касающихся договорных матчей в 2017-м и 2021-м, а также дополнительное обвинение в отказе от всестороннего сотрудничества во время расследования в 2022-м.

Было установлено, что Лункану подстроил результаты нескольких матчей, а также «прямо или косвенно содействовал теннисным ставкам».

Кроме того, он не дал согласие на анализ своего мобильного телефона по запросу следователя Международного агентства по обеспечению честности в теннисе.

34-летний Лункану, который в 2009-м поднялся на наивысшую в карьере 304-ю строчку рейтинга, отрицает все обвинения.

Дисквалификация будет действовать до 8 июня 2028 года.

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