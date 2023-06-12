Горан Иванишевич: «Новак – единственный человек, который может собрать календарный Большой шлем»

рассказал о целях , которого он тренирует. Вчера серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема».

«Я не знаю, какая у него цель. Нужно его спрашивать. Но это невероятно.

Еще недавно в Австралии началось разное дерьмо и потом мы не знали, что делать. А теперь у него 23 «Больших шлема». И это еще не конец.

Мне очень жаль, что не приехал. Но еще до того, как я вошел в команду Новака. я говорил, что они с Рафой выиграют больше 22 ТБШ. Надеюсь, Рафа вернется и выиграет еще один.

А Новак – единственный человек, который может собрать календарный Большой шлем. Два года назад он был в одном матче от этого, и у него есть шанс в этом году.

До этого еще далеко, но «Большие шлемы» – это его цель. Я думаю, что физически он способен выиграть больше.

Слава богу, у него мало травм. Иногда бывают, но ничего серьезного. Так что он по-прежнему двигается по корту как кошка. Как ниндзя, он везде.

И он найдет мотивацию, чтобы выиграть 24. Может быть, 25. Кто знает, чем все кончится».

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