Горан Иванишевич: «Новак – единственный человек, который может собрать календарный Большой шлем»
Горан Иванишевич рассказал о целях Новака Джоковича, которого он тренирует. Вчера серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема».
«Я не знаю, какая у него цель. Нужно его спрашивать. Но это невероятно.
Еще недавно в Австралии началось разное дерьмо и потом мы не знали, что делать. А теперь у него 23 «Больших шлема». И это еще не конец.
Мне очень жаль, что Рафа не приехал. Но еще до того, как я вошел в команду Новака. я говорил, что они с Рафой выиграют больше 22 ТБШ. Надеюсь, Рафа вернется и выиграет еще один.
А Новак – единственный человек, который может собрать календарный Большой шлем. Два года назад он был в одном матче от этого, и у него есть шанс в этом году.
До этого еще далеко, но «Большие шлемы» – это его цель. Я думаю, что физически он способен выиграть больше.
Слава богу, у него мало травм. Иногда бывают, но ничего серьезного. Так что он по-прежнему двигается по корту как кошка. Как ниндзя, он везде.
И он найдет мотивацию, чтобы выиграть 24. Может быть, 25. Кто знает, чем все кончится».
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
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Сложно поверить в подобное, поэтому просто пожелаю Новаку максимальной удачи и здоровья. Чтобы всё сложилось и его мечта исполнилась.
Тогда Календарный и рекорд по шлемам, а теперь - Календарный и обгон рекорда Корт, единоличное лидерство за всю историю.
Но на Харде конкуренция выше чем на других покрытиях - и это будет концовка сезона. Непредсказуемо.