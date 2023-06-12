Горан Иванишевич: «Новак – единственный человек, который может собрать календарный Большой шлем»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич рассказал о целях Новака Джоковича, которого он тренирует. Вчера серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема».

«Я не знаю, какая у него цель. Нужно его спрашивать. Но это невероятно.

Еще недавно в Австралии началось разное дерьмо и потом мы не знали, что делать. А теперь у него 23 «Больших шлема». И это еще не конец.

Мне очень жаль, что Рафа не приехал. Но еще до того, как я вошел в команду Новака. я говорил, что они с Рафой выиграют больше 22 ТБШ. Надеюсь, Рафа вернется и выиграет еще один.

А Новак – единственный человек, который может собрать календарный Большой шлем. Два года назад он был в одном матче от этого, и у него есть шанс в этом году.

До этого еще далеко, но «Большие шлемы» – это его цель. Я думаю, что физически он способен выиграть больше.

Слава богу, у него мало травм. Иногда бывают, но ничего серьезного. Так что он по-прежнему двигается по корту как кошка. Как ниндзя, он везде.

И он найдет мотивацию, чтобы выиграть 24. Может быть, 25. Кто знает, чем все кончится».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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15 комментариев

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Верховенский1990
Есть чуйка, что в этом году Новак выиграет Юсо спустя 5 лет, на Уимблдоне вроде проблем не должно быть, если только не пиканет какой-нибудь подаван, как Куэрри в 16-м.
+6
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+6
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N.S.A.8.5
US Open будет очень сложно забрать
+6
0
+6
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Lanapiano
Даёшь 25!
+6
-1
+5
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Стэн Смит
Я думаю что 27 шлемов это реально.
+4
0
+4
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Skip
Как ниндзя - это хорошо сказано )
+3
0
+3
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rofed
КБШ был бы красивым итогом Эпохи Большой Тройки.
Сложно поверить в подобное, поэтому просто пожелаю Новаку максимальной удачи и здоровья. Чтобы всё сложилось и его мечта исполнилась.
+4
-1
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Alex Morhan
Ответ tanya_1111
Ой ну ладно прям в эйфорию какую-то вошли, не говори "Гоп" пока не перепрыгнешь, Новак и так сделал уже то что никто не делал, конечно еще парой шлемов бы защититься, но о КБШ наверно стоило бы начать говорить перед последним турниром, а не после первого.
Первой была Австралия, РГ уже второй
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот почему-то есть уверенность, что этот сезон - тот самый. В 2021 году не было такого
+2
0
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Tarkovski
На ЮС-23 тоже может быть высокая ставка как на ЮС-21.
Тогда Календарный и рекорд по шлемам, а теперь - Календарный и обгон рекорда Корт, единоличное лидерство за всю историю.
Но на Харде конкуренция выше чем на других покрытиях - и это будет концовка сезона. Непредсказуемо.
+1
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+1
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knzhnmdscj
Слабо представляется календарь, но посмотрим :)
+1
0
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Андрей Судалин
Ответ rofed
КБШ был бы красивым итогом Эпохи Большой Тройки. Сложно поверить в подобное, поэтому просто пожелаю Новаку максимальной удачи и здоровья. Чтобы всё сложилось и его мечта исполнилась.
Не итогом. Ещё ОИ останутся, а там можно и Федерера по титулам обойти.
+1
0
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Lada_ok
Ответ N.S.A.8.5
US Open будет очень сложно забрать
Согласна, полностью, Медведев тому причина😉
+3
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tanya_1111
Ой ну ладно прям в эйфорию какую-то вошли, не говори "Гоп" пока не перепрыгнешь, Новак и так сделал уже то что никто не делал, конечно еще парой шлемов бы защититься, но о КБШ наверно стоило бы начать говорить перед последним турниром, а не после первого.
+2
-2
0
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romancureman
Нинздявич-Кошкович
0
0
0
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Андрей Судалин
Ответ Верховенский1990
Есть чуйка, что в этом году Новак выиграет Юсо спустя 5 лет, на Уимблдоне вроде проблем не должно быть, если только не пиканет какой-нибудь подаван, как Куэрри в 16-м.
Таких прям подаванов уже и нет почти. Даже Берреттини уже не торт, Иснеру 40 лет и на теннис забил давно, если только Кириос.
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