Рейтинг WTA. Рыбакина – №3, Касаткина выпала из топ-10, Аванесян, Шнайдер, Свитолина вошли в топ-100, Мирра Андреева – 101-я

В новом рейтинге WTA Дарья Касаткина выпала из топ-10, вместо нее туда вошла полуфиналистка «Ролан Гаррос» Беатрис Хаддад Майя.

Элина Аванесян и Диана Шнайдер попали в топ-100, а 16-летняя Мирра Андреева стала 101-й.

WTA Singles Rankings

Положение на 12 июня 2023

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