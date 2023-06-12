Рейтинг WTA. Рыбакина – №3, Касаткина выпала из топ-10, Аванесян, Шнайдер, Свитолина вошли в топ-100, Мирра Андреева – 101-я
В новом рейтинге WTA Дарья Касаткина выпала из топ-10, вместо нее туда вошла полуфиналистка «Ролан Гаррос» Беатрис Хаддад Майя.
Элина Аванесян и Диана Шнайдер попали в топ-100, а 16-летняя Мирра Андреева стала 101-й.
Положение на 12 июня 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8012
|3 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5090
|4 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|5025
|5 (3)
|Джессика Пегула (США)
|4905
|6 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|3961
|7 (6)
|Коко Гауфф (США)
|3435
|8 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3272
|9 (10)
|Петра Квитова (Чехия)
|3102
|10 (14)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2910
|11 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2735
|14 (11)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2520
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2296
|16 (43)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2295
|22 (25)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1765
|26 (23)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1535
|44 (41)
|Варвара Грачева (Россия)
|1087
|46 (56)
|Анна Блинкова (Россия)
|1083
|55 (55)
|Анна Калинская (Россия)
|975
|65 (82)
|Камилла Рахимова (Россия)
|870
|73 (192)
|Элина Свитолина (Украина)
|797
|80 (134)
|Элина Аванесян (Россия)
|777
|97 (108)
|Диана Шнайдер (Россия)
|684
|101 (143)
|Мирра Андреева (Россия)
|651
"16-летняя Мирра Андреева по итогам «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-100"
https://www.sports.ru/tennis/1115178459-16-letnyaya-mirra-andreeva-po-itogam-rolan-garros.html