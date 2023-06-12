Рейтинг WTA. Рыбакина – №3, Касаткина выпала из топ-10, Аванесян, Шнайдер, Свитолина вошли в топ-100, Мирра Андреева – 101-я

Теги рейтинги WTA Петра Квитова Каролин Гарсия Джессика Пегула Онс Жабер Беатрис Хаддад Майя Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Мария Саккари Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Каролина Мухова Коко Гауфф Ига Швентек Людмила Самсонова Варвара Грачева Камилла Рахимова Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

В новом рейтинге WTA Дарья Касаткина выпала из топ-10, вместо нее туда вошла полуфиналистка «Ролан Гаррос» Беатрис Хаддад Майя.

Элина Аванесян и Диана Шнайдер попали в топ-100, а 16-летняя Мирра Андреева стала 101-й.

WTA Singles Rankings

Положение на 12 июня 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8940
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8012
3 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5090
4 (5) Каролин Гарсия (Франция) 5025
5 (3) Джессика Пегула (США) 4905
6 (7) Онс Жабер (Тунис) 3961
7 (6) Коко Гауфф (США) 3435
8 (8) Мария Саккари (Греция) 3272
9 (10) Петра Квитова (Чехия) 3102
10 (14) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2910
11 (9) Дарья Касаткина (Россия) 2735
14 (11) Вероника Кудерметова (Россия) 2520
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2296
16 (43) Каролина Мухова (Чехия) 2295
22 (25) Анастасия Потапова (Россия) 1765
26 (23) Екатерина Александрова (Россия) 1535
44 (41) Варвара Грачева (Россия) 1087
46 (56) Анна Блинкова (Россия) 1083
55 (55) Анна Калинская (Россия) 975
65 (82) Камилла Рахимова (Россия) 870
73 (192) Элина Свитолина (Украина) 797
80 (134) Элина Аванесян (Россия) 777
97 (108) Диана Шнайдер (Россия) 684
101 (143) Мирра Андреева (Россия) 651

 

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5 комментариев

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Кот под ногами майора
Радостно за Аванесян. Жаль, Мирре до топ-100 чуть не хватило. Пока на "подвал" рейтинга надежд больше, чем на тех же Касаткину и Кудерметову
+5
-1
+4
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Лёля Иванова
Элина Авесян самый большой прорыв в рейтинге. Мирра тоже красотка и наша надежда! Молодцы девочки! Удачи на Уимблдоне.
+4
0
+4
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Кагов
Ответ Nikita Panin
Получается эта новость была неправильной?) "16-летняя Мирра Андреева по итогам «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-100" https://www.sports.ru/tennis/1115178459-16-letnyaya-mirra-andreeva-po-itogam-rolan-garros.html
По итогам первой недели РГ. Но прогнозисты не учли, что на второй неделе РГ могут состоятся маленькие турниры, куда неожиданно могут дозаявится другие. В общем для Мирры сотня не сейчас, но скоро! Болеем за наших!
+2
0
+2
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Nikita Panin
Получается эта новость была неправильной?)

"16-летняя Мирра Андреева по итогам «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-100"
https://www.sports.ru/tennis/1115178459-16-letnyaya-mirra-andreeva-po-itogam-rolan-garros.html
+1
0
+1
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From Moscow City
Павлюченкова внимания не удостоилась?
+1
0
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