Новак Джокович: «Не думаю о календарном Большом шлеме. Просто хочу выиграть еще один «Шлем»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что может стать рекордсменом по количеству «Больших шлемов».

В финале «Ролан Гаррос» он сыграет с Александром Зверевым или Каспером Руудом.

– Этот вопрос, наверное, лучше задать в воскресенье, но, учитывая все, что вы сказали про исторические достижения, насколько вас мотивирует возможность выиграть рекордный 23-й «Шлем»? И думаете ли вы про календарный Большой шлем?

– Календарный шлем действительно далеко. Но, может быть, не так уж сильно, если я выиграю в воскресенье. Но давайте посмотрим.

Я не думаю об этом. В воскресенье просто хочу выиграть еще один «Шлем», я очень близок. Я это знаю. Знаю это чувство – за карьеру я столько раз его испытывал. Так что я знаю, как мне нужно управлять собой, своими эмоциями, как вести себя завтра и послезавтра и как наилучшим образом подойти к финалу.

Я сыграю с кем-то, кто уже был в финалах на турнире «Большого шлема». И Каспер, и Зверев играли в финалах, но так и не выиграли титул.

Но опять же, опыт на моей стороне, но выигрывает ли он матчи? Я так не думаю. Я просто должен хорошо восстановиться, подготовиться к еще одной долгой битве, а после финала, если я выиграю, поговорим об истории.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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10 комментариев

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Сергей48
Джоковичу всё равно кого обыграть в финале! Он на сегодня лучший, что просто оформит в последней игре турнира!👌
+15
-1
+14
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AF007
Все восхищались долголетием Федерера (абсолютно заслуженно), но вот Новаку уже тоже 36, и его доминированию не видно конца и края. При намного меньшей зависимости от подачи.

Лучший теннисист (спортсмен?) в истории
+9
-2
+7
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Guillermo
Просто)))) Хочу сущую безделицу - выиграть шлем
+8
-2
+6
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Южанин78
Я бы не сказал, что Ноле будет легко в финале, Рууд на этом турнире очень хорош.
+5
0
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Верховенский1990
Все правильно, шаг за шагом, сначала обыграть Рууда в финале, а потом будем думать уже об Уимблдоне.
+4
0
+4
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zzzeeerrrooo
Здоровье позволит и Новак все сделает по красоте 👍
+3
0
+3
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Кирилл Павлюченко
Самый сложный на пути к шлему соперник у Джока был сегодня - из Алькатраса! В финале Гуллит выглядит вполне съедобным.
+3
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+3
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Lanapiano
Качественного восстановления и победы в финале! Здоровья и удачи.
+1
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+1
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JuVero
хорошо подколол Алькарас, сказав - "выигрывает ли опыт?")))
+1
-1
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Сергей Носков
Ответ Сергей48
Джоковичу всё равно кого обыграть в финале! Он на сегодня лучший, что просто оформит в последней игре турнира!👌
Да будет так, тёзка!!!
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