Джокович о том, что его освистали в матче с Алькарасом: «Я не против – просто продолжу выигрывать»
Новак Джокович отреагировал на свист трибун в полуфинале «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса. Он обыграл испанца 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 и вышел в 34-й финал на турнире «Большого шлема».
– Вас несколько раз освистывала публика, в том числе когда вы выиграли второй гейм у Карлоса в третьем сете. Как вы на это реагируете?
– Я не против (улыбается). Это не первый раз и, наверное, не последний. Я просто продолжу выигрывать.
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Думается мне теннис все же посещает более интеллектуальная публика нежели на футбол.
посмотрим как они будут себя вести на финале