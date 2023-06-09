Джокович о том, что его освистали в матче с Алькарасом: «Я не против – просто продолжу выигрывать»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович отреагировал на свист трибун в полуфинале «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса. Он обыграл испанца 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 и вышел в 34-й финал на турнире «Большого шлема».

– Вас несколько раз освистывала публика, в том числе когда вы выиграли второй гейм у Карлоса в третьем сете. Как вы на это реагируете?

– Я не против (улыбается). Это не первый раз и, наверное, не последний. Я просто продолжу выигрывать.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
После австралийцев у Новака шкура толстая
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
afry
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Комментарий удален модератором
Соглашусь. Безобразная публика, даже хуже австралийской.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
У Новака крепкая психика ему эти свисты до лампочки. Да даже не обязательно обладать крепкой психикой, они все время свистят и в дело, и не в дело, скоро всем на это будет наплевать, кому они там свистят.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Шматов
Новаку плевать на негативные отзывы.Вперед к победе на очередном шлеме.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Scorpic
Они свистели на вполне конкретные действия Джоковича, которые реально были не совсем уместны в той ситуации
Что не так сделал Джокович когда ему по правилам отдали балл?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ Dr. Heisenberg
Через 20 лет, вспоминая "большую тройку", люди будут говорить: "Федерер, Надаль и какой-то мужик, которого все время освистывали"
Бро, ты чересчур горишь, осторожнее. Прими реальность и остынь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Вспоминается книжка 130 летней давности, "психология народов и масс" как раз французского автора, там все доходчиво написано про такие стадные моменты.) Не обращаем внимание и едем дальше)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iva_Nova
Красавец! :)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Scorpic
Какое напряжение? К тому моменту уже всё всем было понятно. При ситуации с отданным геймом больше свистели судье, мне кажется, и быстро успокоились, когда им объяснили. Вообще здешним моралистам стоит на футбол сходить, например, хотя бы на РПЛ) Тогда парижская публика покажется эталоном воспитанности
Ну вот вам было понятно, а ему видимо не так все очевидно было. В речи он три раза сказал что уважает соперника, что еще нужно сделать человеку?
Думается мне теннис все же посещает более интеллектуальная публика нежели на футбол.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
statistic5
Андреевой может не хватить 25 шлемов, чтоб обойти Новака
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Scorpic
Я не про это. А про не совсем понятные чрезмерные эмоции при выигрыше геймов у соперника, который очевидно еле двигается и беспомощен
Это можно списать на напряжение и нервы, а вот на что списать неадекватное поведение публики не понятно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Представляю, что будет с парижской публикой, если Джок "свистнет" главный трофей турнира!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
позорная публика
посмотрим как они будут себя вести на финале
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daiv18
Пора входить в почетный клуб Лэндла, Виландера, Куэртена и мб еще кого))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boris Litvak
Приношу свои извинения, что с дуру (невнимательно глянул на табло) решил, что Алькарас выиграл второй сет на тае. 7:5.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dr. Heisenberg
Через 20 лет, вспоминая "большую тройку", люди будут говорить: "Федерер, Надаль и какой-то мужик, которого все время освистывали"
кинь карту сбербанка скину на огнетушитель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий