Джокович о том, что его освистали в матче с Алькарасом: «Я не против – просто продолжу выигрывать»

Новак Джокович отреагировал на свист трибун в полуфинале «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса. Он обыграл испанца 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 и вышел в 34-й финал на турнире «Большого шлема».

– Вас несколько раз освистывала публика, в том числе когда вы выиграли второй гейм у Карлоса в третьем сете. Как вы на это реагируете?

– Я не против (улыбается). Это не первый раз и, наверное, не последний. Я просто продолжу выигрывать.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе