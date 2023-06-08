Касаткина выпадет из топ-10 по итогам «Ролан Гаррос»
Дарья Касаткина не защитила полуфинал «Ролан Гаррос» и выпадет из топ-10.
Перед турниром россиянка занимала девятое место. В живом рейтинге она опустилась на 11-е, а 10-е занимает Беатрис Хаддад-Майя.
Обойти бразильянку может только Каролина Мухова. Если Хаддад-Майя проиграет в полуфинале, а титул возьмет Мухова, то чешка будет 10-й, Хаддад-Майя – 11-й, а Касаткина – 12-й.
но на быстрых покрытиях с большей значимостью хорошей подачи ее шансы намного ниже, конечно
Ну как же так?))
Кроме её откровений по поводу себя любимой, ничем не отметилась.
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Не более.