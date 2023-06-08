Касаткина выпадет из топ-10 по итогам «Ролан Гаррос»

Теги рейтинги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Дарья Касаткина Каролина Мухова Теннис

Дарья Касаткина не защитила полуфинал «Ролан Гаррос» и выпадет из топ-10.

Перед турниром россиянка занимала девятое место. В живом рейтинге она опустилась на 11-е, а 10-е занимает Беатрис Хаддад-Майя.

Обойти бразильянку может только Каролина Мухова. Если Хаддад-Майя проиграет в полуфинале, а титул возьмет Мухова, то чешка будет 10-й, Хаддад-Майя – 11-й, а Касаткина – 12-й.

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9 комментариев

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maSha
Символично, что в ту же неделю, когда у России станет три мужика в десятке, у женщин в топ 10 не останется ни одной.
+7
0
+7
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Burak Orel
Неужели😀
+7
-3
+4
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Панарин против Диктатора
прошлогодний полуфинал на РГ весь год кормил, можно сказать

но на быстрых покрытиях с большей значимостью хорошей подачи ее шансы намного ниже, конечно
+3
0
+3
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avcgloronalduMU
она сдала, полсезона прошло, а финала турнира не было и не будет по ходу в этом году
+2
-1
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Асель Кабышева
Теперь Соболенко, Швентек и Рыбакина друг за дружкой в рейтинге, как и в этом сезоне по идее. Только две первые могут еще поменяться местами. Лена добралась наконец-то до топ-3. Благодаря сливу соперниц конечно, но все же.
+1
0
+1
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Ben Shelton
Ответ maSha
Символично, что в ту же неделю, когда у России станет три мужика в десятке, у женщин в топ 10 не останется ни одной.
закон сохранения теннисистов в топ10)
+1
0
+1
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Olga.t
Эх, Даша...
Ну как же так?))
+2
-2
0
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tinez
абсолютный середняк в женском туре. таких там, как минимум 3-4 десятка.
Кроме её откровений по поводу себя любимой, ничем не отметилась.
Курочка по зёрнышку: заработок на жизнь "после тенниса".
Не более.
+2
-2
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