Касаткина выпадет из топ-10 по итогам «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина не защитила полуфинал «Ролан Гаррос» и выпадет из топ-10.

Перед турниром россиянка занимала девятое место. В живом рейтинге она опустилась на 11-е, а 10-е занимает Беатрис Хаддад-Майя.

Обойти бразильянку может только Каролина Мухова. Если Хаддад-Майя проиграет в полуфинале, а титул возьмет Мухова, то чешка будет 10-й, Хаддад-Майя – 11-й, а Касаткина – 12-й.

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